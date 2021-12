Odkryto mikroba, który sam zmienia ropę naftową w metan

Odkrycia dokonali naukowcy z Chin. Eksperymenty z udziałem mikroba odbywają się na obszarze zagłębia naftowego Shengli, leżącego we wschodnich Chinach. Mikroorganizm należy do rodzaju Methanoliparia. Naukowcy tłumaczą, że jest on hybrydą, która łączy w sobie właściwości organizmu zdolnego do rozkładania ropy naftowej (węglowodorów) i na jej bazie produkcji metanu za pomocą obecności metanogenu.

Chińskich naukowców zaskoczył fakt, że w trakcie eksperymentów, archeon był zdolny do rozkładu nawet najbardziej złożonych węglowodorów. Dotychczas w takich procesach musiało brać udział wiele różnych mikroorganizmów, a i tak efekt nie był zachwycający. To właśnie się zmieniło. Badacze mówią nawet o wielkim przełomie, dzięki któremu będzie można produkować metan na ogromną skalę.

Co najważniejsze, okazuje się, że ten mikrob występuje na całej planecie, a nawet głęboko w odmętach oceanów. Oznacza to, że wykorzystać jego niezwykłe właściwości będzie można w wielu krajach. Naukowcy podkreślają, że chociaż metan jest jednym z głównych gazów cieplarnianych, to jednak bardzo często wykorzystuje się go np. w przemyśle kosmicznym jako paliwo do rakiet.

Tańszy proces produkcji metanu i szersze go wykorzystanie może wpłynąć na dalsze obniżenie kosztów załogowych lotów kosmicznych i wynoszenia ładunków na orbitę, np. za pomocą Starshipa od SpaceX. To z kolei może przełożyć się na szybszą budowę kolonii na Księżycu i Marsie. Ten archeon jest najlepszym przykładem na to, jak niezwykła jest Matka Natura i że skrywa przed nami jeszcze tak wiele fascynujących stworzeń.