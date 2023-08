Spis treści: 01 Odległość fotowoltaiki od granicy działki

02 Fotowoltaika a granica działki

03 Problem z fotowoltaiką na własnej działce - cień i drzewa

04 Ograniczenia fotowoltaiki. Gdzie nie budować?

Odległość fotowoltaiki od granicy działki

W jakiej odległości od końca działki można zainstalować panele fotowoltaiczne? Jak łatwo się domyślić, nie możemy postawić fotowoltaicznej konstrukcji na samym skraju naszej działki, a wynika to z przepisów budowlanych. Jeżeli chodzi o przepisy, to o wytycznych dotyczących usytuowania budynków od granicy działki czytamy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku. Odległość od granicy działki nie może być mniejsza, niż 1,5 metra.

Przepis ten może jednak nie mieć zastosowania, jeżeli w życie weszły odpowiednie Plany Zagospodarowania Przestrzennego. To w nich powinniśmy doszukać się poszczególnych zaleceń i wytycznych dotyczących stawiania np. instalacji fotowoltaicznej przy granicy naszej działki. Co ciekawe, rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 roku nie odnosi się bezpośrednio do fotowoltaiki, a np. budynków.

Fotowoltaika a granica działki

Najlepsza odległość fotowoltaiki od granicy działki to 4 metry. Tyle przyjęto zalecać osobom chcącym wybudować instalację na swoim gruncie. 4 metry tworzy odpowiednią przestrzeń do dojazdu z każdej strony instalacji, a dodatkowo nie będzie naruszać ewentualnego ogrodzenia czy granicy naszej działki. Nie powinna również stanowić problemu dla sąsiadujących mieszkańców i działek obok.

Warto jednak pamiętać o prawie sąsiedzkim. To zapisy wynikające z kodeksu cywilnego pouczające nas o tym, aby korzystać z własnej nieruchomości zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Co to oznacza? W dużym skrócie prawo informuje nas o tym, aby nasze działania nie zakłócały współżycia z otoczeniem i nie utrudniały innym korzystania z własnych nieruchomości. To z kolei implikuje fakt, że fotowoltaika powinna być umiejscowiona w odpowiedniej granicy od końca naszej działki. Zasada 4 metrów jawi się jako właściwe rozwiązanie.

Problem z fotowoltaiką na własnej działce - cień i drzewa

Przed podjęciem decyzji o zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na działce warto zrobić rozeznanie np. w Urzędzie Gminy lub społeczności sąsiedzkiej. Wszystko po to, aby nasza fotowoltaika nie naruszała planów przestrzennych, ani nie stanowiła problemu dla sąsiadów. Warto pamiętać, że mimo zabudowania fotowoltaiki na naszej działce nie mamy wpływu na to, co poczyni nasz sąsiad.

A może on np. posadzić przy granicy swojej działki krzewy i drzewa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą one zasłaniać nasze panele na tyle, że staną się niemal bezużyteczne. To samo może mieć miejsce w sytuacji, gdy w jakiejś odległości od paneli na sąsiadującej działce ma powstać budynek.

Ograniczenia fotowoltaiki. Gdzie nie budować?

Odległość fotowoltaiki od granicy działki to jedno, ale w prawie znajdziemy również inne obostrzenia dotyczące umiejscowienia instalacji fotowoltaicznej. Dla przykładu, farmy fotowoltaicznej nie można postawić w odległości mniejszej, niż 200 metrów od najbliższej sieci elektrycznej. A co z generowanym hałasem?

Obecnie nie ma przepisów regulujących minimalną odległość budowy farmy fotowoltaicznej od zabudowań. Przyjęło się jednak nie stawiać dużych instalacji fotowoltaicznych w odległości mniejszej niż 100 metrów od budynków mieszkalnych. Warto zaznaczyć, że chodzi o farmy fotowoltaiczne, a nie zwykłe panele na użytek domowy, które widujemy na dachach, a nawet na balkonach - fotowoltaika jest przecież dostępna również w bloku.