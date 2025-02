Odwołane loty, pociągi i promy. Ogromne strajki w dwóch krajach Europy.

Jeśli planujecie podróż do Niemiec lub Grecji, to najbliższe dni mogą być nieodpowiednie. Przede wszystkim pod kątem drugiego z wymienionych państw europejskich, gdzie szykowany jest ogólnokrajowy strajk. Za naszą zachodnią granicą również dojdzie do utrudnień w lotach samolotów.

Strajk na lotnisku w Monachium

Pracownicy lotniska w Monachium szykują duży strajk, który rozpocznie się już 27 lutego i potrwa co najmniej do piątku. Znajdujący się tam port lotniczy obsługuje prawie 800 lotów dziennie. Przerwa w działaniu doprowadzi do odwołanych oraz przesuniętych w czasie rejsów.

Zatrudnieni tam pracownicy domagają się podwyżek pensji oraz lepszego traktowania. Dotychczasowe rozmowy z zarządem nie przyniosły kompromisu. Spowodowane strajkiem zakłócenia mają również wpływ na loty z i do Polski. Odwołano już kilka połączeń z Warszawą, Krakowem, Poznaniem czy Wrocławiem.

Na tym nie koniec, bo związkowcy już teraz zapowiadają kolejne strajki, które będą konsekwencją ewentualnego braku porozumienia z zarządem lotniska w Monachium.

Strajki w Grecji w skali ogólnokrajowej

Znacznie gorzej sytuacja ma wyglądać w Grecji. Tam w piątek dojdzie do prawdziwego apogeum dla całego transportu. To szeroko zakrojona akcja, która doprowadzi w kraju do paraliżu. Nie będą latały samoloty, zatrzymają się pociągi oraz przestaną kursować promy. Przerwa w wykonywaniu usług dotyczy także transportu miejskiego.

Na piątek odwołano niemal wszystkie loty, które mają być obsługiwane przez porty lotnicze w Grecji. Będą pewne wyjątki i stosowanych informacji należy szukać na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych konkretnych przewoźników. Utrudnienia rozpoczną się 27 lutego i potrwają do 1 marca.

Strajk związany jest z katastrofą kolejową, do której doszło w 2023 r. W jej wyniku zginęło 57 osób, a 350 zostało rannych. Ofiary dotychczas nie doczekały się sprawiedliwości i niedługo po niej doszło w kraju do dużych protestów, w tym pracowników kolei, którzy skarżyli się na złe warunki pracy.

