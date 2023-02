Ogromny cios dla rosyjskiego Google. Odczują to miliony Rosjan

Ogromne problemy rosyjskiego Google, czyli firmy Yandex

25 stycznia wrzucił on na jedno z forów udostępniających wycieki danych link do torrenta z repozytorium o wielkości 44,71 GB. Znajdowały się tam niezwykle cenne części kodu źródłowego poczty Yandex, map i chmury danych. Podobno sam kod został ukradziony w lipcu zeszłego roku, a same dane zostały zaktualizowane kilka dni temu.

Eksperci od cyberbezpieczeństwa uważają, że to wydarzenie będzie miało dla koncernu opłakane skutki. Wszelkiej maści hakerzy spróbują wykorzystać te dane do opracowania nowych systemów omijających zabezpieczenia programów. Kod źródłowy aplikacji Yandex będzie mógł też posłużyć do stworzenia fałszywych programów, dzięki którym będzie można wykraść poufne dane użytkowników.

Wszystko wskazuje na to, że ujawnienie danych przez byłego pracownika koncernu nie miało charakteru wyłudzenia pieniędzy. Akcja miała mieć ścisły związek z agresją Rosja na Ukrainę. Pracownik chciał w ten sposób zemścić się na władzach firmy, które nie ukrywają swojego poparcia dla działań Kremla.