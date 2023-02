Chiny budują swoją potęgę nuklearną z użyciem amerykańskiego sprzętu

Przegląd chińskich artykułów naukowych dokonany przez WSJ wskazuje na co najmniej 34 publikacje z ostatniej dekady wspominające o amerykańskich półprzewodnikach, a że mamy do czynienia z laboratorium zajmującym się m.in. modelowaniem wybuchów jądrowych, to śmiało można zakładać, że amerykańska technologia pomogła opracować pierwszą chińską bombę wodorową.



Sytuacja ta dobrze ilustruje trudności w egzekwowaniu ograniczeń eksportowych we współczesnym świecie - nie można też mieć pretensji do samych producentów, bo przy dziesiątkach milionach komputerów sprzedawanych co roku na całym świecie, nie są oni w stanie kontrolować, gdzie dokładnie trafiają ich produkty. Nawet jeśli przestrzegają przepisów eksportowych i sankcji, to nadzorowanie każdego elementu łańcucha dostaw nie jest po prostu wykonalne.



Pomimo tego, amerykańska administracja ciągle próbuje, bo stawka jest bardzo wysoka i wystarczy tylko wspomnieć o próbach uniemożliwienia Chinom tworzenia własnych chipów, czyli zakazie eksportu zaawansowanych narzędzi do produkcji chipów. Stany Zjednoczone poinformowały też niedawno, że doszły do porozumienia z Holandią i Japonią, w ramach którego oba kraje nałożą własne kontrole eksportu sprzętu do produkcji chipów do Chin.