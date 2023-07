Oszustwo na „Barbie”? Resort ostrzega przed tymi aplikacjami

Film "Barbie" szturmem zdobył sale kinowe, stając się jednym z najbardziej kasowych filmów w historii. Pomóc mogła w tym "rywalizacja" z równie popularną premierą "Oppenheimera". Nie ma co się więc dziwić, że oszuści postanowili mogą chcieć wykorzystać szaleństwo "Barbie", za pomocą internetowych aplikacji.

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dziś komunikat ostrzegający przed dwoma aplikacjami. Mają pozować na niewinne programy do robienia selfie w klimatach "Barbie", żerując na popularności filmu, aby wykraść dane użytkowników. Choć jedna z nich... nie powinna wzbudzać podejrzeń.

Reklama

Ministerstwo Cyfryzacji: Te dwie aplikacje oszukują na "Barbie"

Jak podaje rządowy organ, aplikacjami przed którymi powinni się strzec fani filmu to barbieselfie.ai i bairbie.me, które zmieniają fotografie tak, aby wyglądać, jak tytułowa Barbie lub Ken. Tak naprawdę jednak mają służyć masowemu wykradaniu danych.

Co ciekawe barbieselfie.ai to oficjalna aplikacja Warner Bros, czyli producenta filmu. Według ministerstwa alarmująca jest liczba zbieranych danych, jednak jak wskazują eksperci z portalu Niebezpiecznik wiele z nich jest zbierana od lat przez większość stron. Przy tym z barbieselfie.ai można korzystać bez udzielenia uprawnień czy rejestracji. Korzystanie z niej nie powinno więc tak naprawdę budzić obaw.

Inna sprawa wygląda już przy aplikacji bairbie.me, gdzie rządowy organ podkreśla, że program w ogóle nie spełnia wymagań Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO). Mówi to więc, że de facto nie wiadomo nawet jakie dane zbiera aplikacja i co gorsza, do czego będą wykorzystywane.

Warto przy tym zaznaczyć, że nie oznacza to wprost, że na pewno aplikacja to narzędzie oszustów i zbierane będą wszystkie nasze możliwe dane. Na pewno jednak bairbie.me będzie przechowywało nasze zdjęcia i co z nimi zrobią twórcy, to zdają się wiedzieć tylko oni. Jak więc ostrzeżenia Ministerstwa Cyfryzacji są po części postawione trochę na wyrost w przypadku barbieselfie.ai, to przy bairbie.me wskazują, że akceptacja polityki prywatności na nieoficjalnych i niepewnych stronach może nas słono kosztować.