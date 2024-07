Spis treści: 01 mObywatel i miliony Polaków

02 Polacy w niebezpieczeństwie. Chodzi o konta bankowe

03 Nowe metody hakerów

mObywatel i miliony Polaków

Aplikacja mObywatel ma już ponad 10 milionów użytkowników. To świadczy o ogromnej popularności programu, w którym mamy dostęp do cyfrowego dowodu tożsamości, wielu innych dokumentów, funkcji czy usług. Jest to duże ułatwienie, dzięki któremu wiele spraw załatwimy bez wychodzenia z domu, z poziomu naszego telefonu i aplikacji.

Tak duża popularność wiąże się jednak ze sporym ryzykiem. Aplikacja posiada masę informacji i danych osobowych, do tego możemy się do niej logować przy pomocy bankowości mobilnej. To oznacza, że apka może stać się celem cyberprzestępców. Zresztą, nie ma potrzeby gdybania - eksperci alarmują, że niektórzy Polacy stali się ofiarami próby oszustwa.

Polacy w niebezpieczeństwie. Chodzi o konta bankowe

Jak informuje CERT Polska, coraz więcej osób otrzymuje nietypowe wiadomości SMS. Ich treść informuje nas o wygasającej dacie ważności aplikacji mObywatel i konieczności zweryfikowania jej. To ma pomóc uniknąć blokady popularnego programu, której przecież wszyscy chcemy uniknąć. Jest jednak pewien problem.