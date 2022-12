Oto jeden z najdroższych kamperów 2022 roku. Za ponad 5 milionów euro może być twój!

Ten wyjątkowy kamper to efekt dość osobliwej rywalizacji niemieckich producentów tego typu pojazdów dla najbogatszych miłośników caravaningu. Chodzi o to, aby wyprodukować najdroższy i najbardziej luksusowy kamper, który wzbudzi największe emocje na corocznych targach "Caravan" w Düsseldorfie. W tym roku pojazd firmy Volkner o nazwie Performance S zdecydowanie "rozbił bank". Wszystko za sprawą efektownego dodatku w postaci sportowego Ferrari i to bardzo cenionego przez fanów marki modelu LaFerrari. Włoski bolid potrafi schować się w wysuwanym garażu między przednią i tylną osią kampera.

