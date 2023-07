Oto Trembita. Pierwszy ukraiński pocisk manewrujący powstaje w garażu?

Chociaż amerykańskie HIMARS-y były intensywnie wykorzystywane i pokazały swoją skuteczność podczas jesiennej kontrofensywy, to mają zasięg jedynie 70-80 km, więc wystarczyło, że Rosja przeniosła swoje składy logistyczne z dala od linii kontaktu i znajdowały się one poza zasięgiem obrońców Kijowa. Wielka Brytania ostatecznie przekazała swoje pociski Storm Shadow, które mogą się pochwalić zasięgiem 250 km, a USA mają być bliskie dostarczenia swoich systemów ATACMS, ale wygląda na to, że Kijów nie czekał bezczynnie na ich decyzje.



Trembita, czyli zrób to sam w garażu

Jak możemy przeczytać w nowym materiale The Guardian, w przemysłowej placówce pod Kijowem grupa inżynierów-ochotników w pocie czoła pracuje nad pociskiem rakietowym domowej roboty, wykorzystując do tego celu improwizowaną linię produkcyjną oraz wadliwe ukraińskie pociski Grad i egzemplarze przechwycone od armii rosyjskiej. To prototyp Trembity, pierwszego ukraińskiego pocisku manewrującego, nazywanego też "pociskiem ludowym", który zdaniem autorów jest ich wersją "broni odwetowej nr 1", czyli latającej bomby, wykorzystywanej przez Niemcy w czasie II wojny światowej i ma służyć do atakowania składów amunicji i stanowisk dowodzenia.



Na terenie przemysłowym pod Kijowem grupa inżynierów stoi obok rury. Metalowe urządzenie jest częścią domowej roboty rakiety. Po majstrowaniu przy przewodzie zapłonowym silnik odpala. Rozlega się przerażający, rozdzierający uszy ryk. Dwa psy strzegące kompleksu wymykają się i chowają; odlatują jaskółki. Środek rury świeci na czerwono. Po minucie okropny hałas ustaje czytamy w publikacji The Guardian.