Grupa Wagnera musi odejść. To był ostatni krok

Podobnego zdania są też Wall Street Journal i The New York Times, które na podstawie pozyskanych przez swoje źródła informacji, również skłaniają się ku celowej eksplozji na pokładzie, czyli bombie lub innemu urządzeniu tego typu. Ten ostatni ujawnia także, że amerykański wywiad nie wyklucza jeszcze manipulowania paliwem, a konkretniej jego zanieczyszczenia.

Inną wersję podaje zaś Reuters, który uzyskał od dwóch anonimowych amerykańskich urzędników informację, że przyczyną katastrofy było trafienie pociskiem ziemia-powietrze. Wydaje się jednak, że ten scenariusz można już wykluczyć, bo rzecznik Pentagonu, gen. Pat Ryder, poinformował w najświeższej aktualizacji, że "nic nie wskazuje na to, że przyczyną katastrofy był pocisk ziemia-powietrze".

Tak czy inaczej, ze wszystkich zaprezentowanych raportów wyłania się wspólna wizja - nie był to wypadek, tylko celowe działanie rosyjskich władz, które jak podaje The Institute for the Study of War, prawdopodobnie wystąpiły przeciwko Prigożynowi i jego czołowym współpracownikom w ramach "ostatniego kroku w kierunku wyeliminowania Wagnera jako niezależnej organizacji".

Zaniechanie ukarania Prigożyna stanowiłoby otwarte zaproszenie dla wszystkich potencjalnych rebeliantów i wichrzycieli komentuje Abbas Galjamow, konsultant polityczny i były autor przemówień Putina.