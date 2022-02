Panele słoneczne w ubraniach? Wkrótce sami będziemy produkować energię

Jakub Zygmunt Technologia

Problemem i ograniczeniem w produkcji energii słonecznej jest to, że może ona być wytwarzana wtedy, gdy jest bezpośredni dostęp światła. Filipiński inżynier znalazł jednak rozwiązanie. Zaprojektował rewolucyjny materiał, który wykorzystuje cząsteczki z odpadów biologicznych. One, pochłaniając promieniowanie UV, zamieniają je w światło widzialne, z którego następnie może być produkowana energia elektryczna. Czy to oznacza, że nawet w pochmurne dni będzie można produkować energię ze słońca? Autor innowacyjnego materiału sugeruje, że mógłby on być instalowany w naszych ubraniach. Wówczas bylibyśmy prawdziwą chodzącą „elektrownią słoneczną”.

