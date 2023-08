Panika w rosyjskim mieście z powodu drona. Jest nagranie

Działania PsyOps serwowane przez Siły Zbrojne Ukrainy zaczynają skutkować. Analitycy podkreślają, że jest to bardzo dobry objaw. Rosjanie będą bardziej skorzy do próby obalenia władzy tylko wtedy, gdy odczują na własnej skórze, jak to jest żyć w miastach, które codziennie są atakowane przez pociski i drony. Gdzie niemal każda noc jest nieprzespana, bo spędzana w schronie.

Coraz większa panika w rosyjskich miastach

Siły Zbrojne Ukrainy przyznały, że na swoim wyposażeniu mają obecnie aż 30 różnej maści dronów. Większość z nich to urządzenia kamikadze, na których pokładach znajdują się materiały wybuchowe i służą do atakowania wybranych celów. Najnowszym dronem jest Bóbr. Oferuje on zasięg nawet 1000 kilometrów i może sięgnąć Moskwy. Tymczasem nowym pociskiem jest Trembita. To urządzenie kosztuje zaledwie 10 tysięcy dolarów i oferuje zasięg do 140 kilometrów.

Armia zapowiada, że wyprodukuje tysiące takich dronów i pocisków, a następnie będzie za ich pomocą uderzać w wojskowe i rządowe obiekty w wielu rosyjskich miastach, by wywołać panikę wśród ich mieszkańców.