Problemów jest kilka. Wodór to paliwo niebezpieczne, bardzo trudne w transporcie i wymagające najbardziej zaawansowanych technologii. Oba koncerny, czyli Airbus i ArianeGroup chcą wymienić się wiedzą dotyczącą napędów wodorowych. Wodór musi być wprowadzany do komory silników w odpowiedniej temperaturze i pod określonym ciśnieniem. I tu bardzo przyda się doświadczenie ArianGroup, która w rakietach stosuje specjalne pompy i generatory gazu, które są w stanie schładzać go do dowolnej temperatury.

