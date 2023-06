Rosjanie już nie trafią ukraińskich helikopterów? Czeka je wielka modyfikacja

Siły Powietrzne Ukrainy mają zapewnionego nowego asa w rękawie do walki. Ich śmigłowce zostaną wyposażone w nowoczesne systemy AMPS, które utrudnią Rosjanom ich trafienie. Przedstawiamy co to za technologia.

Zdjęcie Rosjanie będą mieli spory problem z trafieniem ukraińskich helikopterów. Otrzymają nowe systemy ochrony / DIEGO HERRERA CARCEDO ANADOLU AGENCYAnadolu Agency via AFP / AFP