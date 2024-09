Spis treści: 01 Czy da się naprawić pęknięty ekran?

02 Jak naprawić pęknięty ekran w telefonie?

03 Czy na pęknięty ekran można nakleić szkło hartowane?

04 Ile kosztuje naprawa pękniętego ekranu?

Czy da się naprawić pęknięty ekran?

Kiedy smartfon zostanie poddany działaniu siły fizycznej np. podczas upadku, nierzadko kończy się to pęknięciem lub całkowitym rozbiciem szklanego wyświetlacza. Jeżeli na ekranie naszego urządzenia pojawiło się pęknięcie w postaci pojedynczej kreski lub "pajęczynki", które nie wpływa na jego prawidłowe funkcjonowanie, to mamy do czynienia z drobną usterką, możliwą do naprawy.

Ekran telefonu to element składający się kolejno ze szkła zewnętrznego (ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi), digitizera (wykrywanie dotyku i sterowanie dotykowe) i wyświetlacza (ekran wyświetlający obraz). Kiedy dojdzie do uszkodzenia którejś z tych części, warto przeprowadzić naprawę jak najszybciej. W przeciwnym razie uszkodzenie może się pogłębiać i wpływać na działanie całego telefonu.

Jak naprawić pęknięty ekran w telefonie?

Nie warto próbować wymiany pękniętego ekranu na własną rękę. Jeżeli się na tym nie znamy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że po naszych działaniach będziemy musieli kupić nowy telefon. W przypadku pękniętego ekranu warto udać się do profesjonalnego serwisu, w którym fachowo zajmą się naszym smartfonem.

Naprawa ekranu przeważnie dzieli się na całkowitą i częściową. Ta pierwsza polega na wymianie jego wszystkich elementów. Całkowita wymiana ekranu następuje wtedy, gdy jego uszkodzenia są bardzo poważne lub dany model telefonu nie przewiduje wymiany poszczególnych części ekranu.

Jeżeli uszkodzenie ekranu nie jest zbyt rozległe, niekiedy możliwa jest wtedy jego częściowa naprawa. Polega na wymianie tylko uszkodzonych części. Obniża to koszt naprawy w porównaniu z całkowitą wymianą ekranu. Niestety ten typ naprawy nie jest możliwy we wszystkich modelach smartfonów dostępnych na rynku.

Czy na pęknięty ekran można nakleić szkło hartowane?

Wszystko zależy od stopnia uszkodzenia ekranu. Jeżeli na naszym ekranie pojawiła się pojedyncza kreska, która nie wpływa na funkcjonowanie telefonu, to możemy użyć folii hydrożelowej lub szkła hartowanego jako tymczasowego rozwiązania. Pomoże to zabezpieczyć pęknięcie do czasu jej wymiany. Jednak nie powinniśmy tego traktować jako naprawy samej w sobie.

Jeżeli nasz ekran jest mocno zniszczony, a telefon słabo reaguje na dotyk, naklejenie szkła hartowanego w niczym nie pomoże. Jedynym plusem tego rozwiązania jest ochrona naszych dłoni przed uszczerbionym szkłem ekranu. Jednak w przypadku tak rozległego pęknięcia należy jak najszybciej udać się do serwisu w celu wymiany zniszczonej części.

Ile kosztuje naprawa pękniętego ekranu?

Koszty wymiany pękniętego ekranu mogą się od siebie znacznie różnić w zależności od modelu i marki telefonu. Wymiana pękniętej szybki w smartfonach średniej klasy kosztuje średnio od 150 do 500 PLN. Mowa tutaj o sytuacji, w której uszkodzeniu uległa tylko zewnętrzna część ekranu, możliwa do wymiany.

Natomiast w przypadku smartfonów klasy premium, koszt naprawy będzie znacznie wyższy. Wszystko za sprawą ich wyposażenia w ekrany, których integralną częścią jest panel dotykowy. Wymiana pękniętego ekranu w tego typu telefonach może wynieść nawet do 2000 PLN.

