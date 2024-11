PKP Intercity wprowadziło na trasy pierwsze pociągi Pendolino blisko 10 lat temu. W grudniu br. będą one obchodziły okrągłe urodziny. Z tej okazji przewoźnik przygotował bardzo atrakcyjną ofertę promocyjną w postaci tańszych biletów, które można już zamawiać.

Bilety na Pendolino od złotówki

PKP Intercity zachęca do zakupu biletów w atrakcyjnych cenach w ramach akcji "Pendo za Zeta". Z okazji 10-lecia Pendolino w Polsce pasażerowie będą mogli wybrać się w podróż jednym z pociągów Express InterCity Premium za niewielkie pieniądze. Ceny biletów na przejazd zaplanowany na 14 grudnia zaczynają się od symbolicznej złotówki!

Bilet za złotówkę skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat. To oni są głównymi beneficjantami nowej promocji. Młodsze dzieci mogą podróżować cały czas ze 100 proc. zniżką. Natomiast dla dorosłych przygotowano tańsze bilety w ramach "Super Promo". Ich ceny, w zależności od relacji pociągu, kształtują się na poziomie od 29 do 99 złotych.

Warto dodać, że promocyjne ceny na bilety od PKP Intercity łączą się z ustawowymi ulgami. To oznacza, że uprawnione grupy pasażerów mogą je nabyć jeszcze taniej. Sprzedaż biletów z okazji 10-lecia Pendolino rozpoczęła się 14 listopada i potrwa do wyczerpania zapasów. Pamiętajmy również, że w tej klasie pociągów obowiązuje system rezerwacji miejsc.

Sprzedaż odbywa się wszystkimi kanałami. To oznacza, że tańsze bilety można zakupić poprzez stronę internetową przewoźnika lub w aplikacji mobilnej. Jest to możliwe także w tradycyjnych kasach czy automatach biletowych. Teoretycznie będzie to można zrobić także u konduktora (przed odjazdem pociągu), gdy będą wolne miejsca, ale na to lepiej nie liczyć.

Pociągi Pendolino wyruszyły na trasy w grudniu 2014 roku

PKP Intercity uruchomiło pierwsze połączenia składami Pendolino 14 grudnia 2014 r. wtedy pociągi po raz pierwszy wyjechały na trasy z pasażerami. Składy Express InterCity Premium otworzyły nową jakość i komfort w podróżowaniu po polskich torach.

Powoli zbliżamy się do wyjątkowego okresu, w którym będziemy świętować 10. urodziny popularnych pociągów Pendolino. 14 grudnia zabierzcie bliską osobę w podróż do ulubionego miasta, pokażcie ten nowoczesny pociąg najmłodszym miłośnikom kolei. "Efekt Pendolino" na polskich torach jest nadal odczuwalny i widoczny. Potwierdzają go dane sprzedażowe, którymi pochwalimy się już niebawem podsumowując dekadę obecności składów kat. EIP na rynku przewozowym. powiedział Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity

PKP Intercity idzie po rekord

Warto dodać, że PKP Intercity w tym roku ustanowi historyczny rekord w liczbie przewiezionych pasażerów. Wynik z 2023 r. (który jest ostatnim rekordowym) został pobity wcześniej w tym miesiącu. Do końca 2024 r. z usług spółki ma skorzystać około 80 mln podróżnych.

Wzrosty mają być widoczne również w kolejnych latach. PKP Intercity wierzy, że do 2030 r. będzie każdego roku obsługiwało ponad 100 mln pasażerów.