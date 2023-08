Sukcesy systemu HIMARS w Ukrainie

Warto przypomnieć, że niedawno HIMARS został wykorzystany do uderzenia w rosyjskie wojska stacjonujące na wyspie Dżaryłgacz w obwodzie chersońskim. Efekty ataku były potworne dla Rosjan.

HIMARS w rękach Ukraińców to niezwykle zabójcza broń, dzięki rakietom GMLRS, które otrzymują wraz z wyrzutniami. To pociski precyzyjnego rażenia nakierowywane inercyjne i przez GPS, które mogą trafiać w odległe cele z dokładnością do paru metrów. To jakby trafić pistoletem kolibra z kilkudziesięciu metrów.

Istotną cechą systemu HIMARS jest także mobilność. To tak naprawdę kołowe i mniejsze odmiany wyrzutni M270 MLRS, także przekazanych Ukrainie. HIMARS może poruszać się z prędkością aż 95 km\h mając lepszą manewrowość, dzięki czemu łatwiej uniknąć kontrostrzału i ciągle nękać Rosjan.