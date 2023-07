Plan Putina na nowy rok szkolny. Nauczy dzieci walki za pomocą dronów

Zamaskowani bojownicy grupy Wagnera opowiadają o rzekomych heroicznych czynach popełnionych w obronie matki-Rosji, nauczyciele prowadzą "Rozmowy o ważnych sprawach" i prezentacje o "rosyjskich bohaterach" w ramach ogólnokrajowego programu nauczania, a także uczą dzieci wielu przydatnych na co dzień umiejętności, jak robienie na drutach skarpetek, walka wręcz czy obsługa karabinu, a wszystko po to, by "wzmocnić tradycyjne rosyjskie wartości duchowe i moralne", a mówiąc wprost "wyprodukować" kolejne pokolenie patriotów gotowych do umierania za ojczyznę bez zadawania zbędnych pytań.

To jest dron-kamikadze. A działa tak...

Jak dowiadujemy się jednak z najnowszego raportu brytyjskiego ministerstwa obrony, to jeszcze nie koniec planów Putina dla edukacji, bo kiedy uczniowie szkół średnich wrócą 1 września do klas, oprócz matematyki czy geografii czekać będą na nich również mniej typowe przedmioty. W tym obsługa dronów bojowych, co z jednej strony pokazuje, że Kreml w końcu zidentyfikował bezzałogowce jako jeden z najważniejszych elementów współczesnego pola walki, ale z drugiej niezmiennie szokuje - podobnie jak karabiny w rękach kilkuletnich dziewczynek.