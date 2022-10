Po 30 latach koniec Microsoft Office. Co teraz z Wordem i Excelem?

Pakiet biurowy Microsoft Office zmienił pracę w wielu firmach na całym świecie, a dla wielu był pierwszym programem, którego uczono w szkołach na lekcjach informatyki. Office to nie tylko znany wszystkim edytor tekstu Word, ale także Excel, który nadal jest podstawą księgowości w wielu firmach i wiele więcej aplikacji.

Microsoft Office jest z nami ponad 30 lat

Pierwsza wersja Microsoft Office została wydana w 1989 roku. Co ciekawe najpierw pojawiła się na komputerach Mac, a dopiero kilka miesięcy później, w 1990 roku na komputerach PC. Microsoft już od jakiegoś czasu kreował markę 365, tworząc pakiet Office usługą abonamentową. Teraz jednak czas na największy rebranding w historii firmy i przejście na zupełnie nową nazwę. Tym oto sposobem powitamy Microsoft 365.

Microsoft Office to pakiet, który można było zakupić w formie licencji. Teraz to ulegnie zmianie i będziemy mieli do czynienia z Microsoft 365, także posiadając dotychczasowy standardowy pakiet, niezbędne będzie przejście na wspomniany Microsoft 365. Jest to nic innego, jak próba uporządkowania nazewnictwa. Jednak dalej nie będzie to takie proste...

Co dalej z Word, Excel i innymi aplikacjami?

Oczywiście aplikacje znane do tej pory pozostaną. Zmieni się jedynie kwestia graficzna. Odnowione ikonki programów mają wnieść powiew świeżości do popularnego programu. Jednocześnie Microsoft zapewnia, że możliwe będą zakupy jednorazowe takich aplikacji, jak Word, Excel czy program do obsługi poczty, Outlook, a wszystko w ramach pakietu Office 2021.