Ludzie od zawsze szukają sposobów na to, aby ułatwić sobie życie. W codziennych obowiązkach, pracy czy nauce często sięgamy po różne triki, które pozwalają nam zaoszczędzić czas, energię czy pieniądze.

Od jakiegoś czasu hitem w sieci jest trik dotyczący zamrażarki. Można go łatwo sprawdzić - wystarczy do tego kubek i moneta. O co w tym chodzi?

Przechowywanie żywności w zamrażarce. Sprytny trik

Dzięki małym usprawnieniom, wśród których można znaleźć np. sposoby na lepszą organizację, techniki zwiększające efektywność czy triki ułatwiające oszczędzanie, codzienne wyzwania stają się mniej uciążliwe. Jednym z popularnych ostatnio sposobów na poprawę komfortu życia - a dokładnie uniknięcie zatrucia zepsutą żywnością - jest umieszczenie w zamrażarce kubka z monetą.

Dokładnie chodzi o to, by nalać do kubka wody i wstawić go do zamrażarki, a gdy woda w naczyniu zamarznie, na wierzchu umieścić małą monetę. No dobrze, pierwsze koty za płoty, wszyscy zadowoleni, ale... co to ma w zasadzie dać w kontekście badania zdatności do spożycia zamrożonych produktów?

Zdjęcie Mrożone zioła i warzywa zaleca się przechowywać w zamrażarce nie dłużej, niż sześć miesięcy. Jak sprawdzić, czy żywność się w międzyczasie rozmroziła i zamroziła ponownie? / 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić, czy zamrażarka była rozmrożona?

Trik polega na tym, że gdy pod naszą nieobecność dojdzie do czasowej przerwy w zasilaniu i rozmrożenia żywności umieszczonej w zamrażarce, będziemy mogli łatwo zweryfikować, jak długo nie było prądu - a tym samym, jak długo żywność była rozmrożona.

Jeśli moneta znajduje się blisko powierzchni, to znaczy, że nie doszło do znacznego rozmrożenia i najpewniej produkty są zdatne do spożycia. Jeśli jednak moneta spadła na dno kubka, oznacza to, że woda była w nim całkowicie roztopiona. Taki stan rzeczy ma być dowodem na to, iż jedzenie lepiej wyrzucić.

Nie tylko trik z zamrożoną monetą

Czy ten trik rzeczywiście jest taki niezawodny? Na pewno nie zaszkodzi go wypróbować, ale są lepsze sposoby na to, by sprawdzić, czy w wyniku odcięcia zasilania żywność była długo rozmrożona. Ba, jest z nimi nawet mniej zachodu. Wystarczy na przykład umieścić w zamrażarce woreczek foliowy z kostkami lodu. Jeśli zauważymy, że kostki zmieniły się w zwartą bryłę lodu, to znaczy, że zamrażarka przez długi czas była pozbawiona zasilania i produkty uległy rozmrożeniu.

Jeśli natomiast zasilania nie było szczególnie długo, z zamrażarki będzie się po prostu wydobywał nieprzyjemny zapach świadczący o zepsutym jedzeniu. Ponadto warto pamiętać, że każdy produkt żywnościowy ma określony czas, przez który bezpiecznie można go przechowywać w zamrażarce.