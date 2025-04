W zegarmistrzostwie pojęcie "komplikacji" odnosi się do każdej funkcji, która wykracza poza zwykłe wskazywanie godziny. Do takich komplikacji zaliczają się wyświetlacz faz Księżyca, kalendarz gregoriański czy chociażby mechanizm powiadamiający o wschodach i zachodach Słońca. W przypadku modelu Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication, Vacheron Constantin oferuje aż 41 komplikacji, ustanawiając tym samym rekord w branży .

Nowy zegarek Vacheron Constantin to prawdziwa "encyklopedia" mechanizmów zegarmistrzowskich. Obok tradycyjnego wskazywania godziny, model ten oferuje również trzy różne miary czasu : standardowy 24-godzinny dzień, czas syderyczny (czas potrzebny Ziemi do pełnego obrotu wokół własnej osi, który jest krótszy o około 4 minuty od dnia kalendarzowego) oraz dzień słoneczny, który uwzględnia eliptyczną orbitę Ziemi wokół Słońca.

Jednym z najbardziej imponujących aspektów zegarka jest jego zdolność do śledzenia pozycji Słońca na niebie. Zegarek monitoruje nie tylko wysokość, trajektorię i kąt Słońca względem równika, ale również jego zmiany w zależności od pory roku. Ponadto, za pomocą obracającego się wyświetlacza, zegarek prezentuje 13 znaków zodiaku, które można ustawić tak, by pokazały, kiedy konkretne gwiazdy będą widoczne na niebie w danym miejscu na Ziemi.

Model Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication to także dzieło miniaturyzacji. Wewnątrz koperty o średnicy zaledwie 45 mm znajduje się 1521 precyzyjnych komponentów , które zostały rozmieszczone w najlogiczniejszy i najbardziej kompaktowy sposób. Zegarmistrzowie Vacheron Constantin wykazali się nie lada sztuką, aby zmieścić tak skomplikowane mechanizmy w obudowie, która byłaby wystarczająco mała, by komfortowo nosić ją na nadgarstku.

Vacheron Constantin Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication to model unikatowy, zaprezentowany po raz pierwszy podczas prestiżowych targów Watches and Wonders w Szwajcarii. Jego produkcja trwała aż osiem lat, a zegarek powstał w pojedynczym egzemplarzu . Jego koperta wykonana jest z 18-karatowego białego złota, a wnętrze zawiera ponad 200 kamieni szlachetnych, w tym szafirowe dyski.

Choć Vacheron Constantin posiada już rekord w kategorii najbardziej skomplikowanego zegarka kieszonkowego, Berkley Grand Complication (z 63 komplikacjami), to nowy model wynosi granice zegarmistrzostwa na nowy poziom. Zegarek kieszonkowy może być znacznie większy niż zegarek na rękę, co sprawia, że zmieszczenie aż 41 komplikacji w modelu na nadgarstek to ogromne wyzwanie, tym bardziej, że koperta Solaria Ultra Grand Complication, o średnicy 45 mm, jest niemal połową średnicy Berkley.