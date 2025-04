Sektor kosmiczny dynamicznie się rozwija i jeśli chcecie się kształcić w tym kierunku, to w końcu jest to możliwe również w Polsce, a nie wyłącznie na zachodnich uczelniach. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ogłosiła uruchomienie nowej jednostki o nazwie Wydział Technologii Kosmicznych .

