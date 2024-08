Pociągi w Polsce coraz popularniejsze. UTK ujawnia najnowsze dane

Polska kolej notuje coraz to lepsze wyniki i dotyczy to przede wszystkim przewozów pasażerskich. Już od jakiegoś czasu obserwujemy coraz większe zainteresowanie Polaków podróżami pociągami. W maju padł rekord, którego nie widziano w skali miesiąca od 2012 r. W czerwcu uzyskano bardzo zbliżone wyniki.

Czerwiec dla pociągów w Polsce blisko rekordowego maja

Urząd Transportu Kolejowego podsumował czerwiec i okazuje się, że ten miesiąc był porównywalny do rekordowego maja br. Udostępnione dane nie pozostawiają złudzeń i potwierdzają, że Polacy pokochali pociągi.

Znaczący wzrost zainteresowania pociągami widać przede wszystkim w przypadku transportu pasażerskiego. W czerwcu polscy przewoźnicy przewieźli blisko 34,4 mln podróżnych! Jest to o ponad 10 proc. lepszy wynik w porównaniu z okresem sprzed roku.

Podobny wzrost widać w przypadku pracy przewozowej. Dla pociągów pasażerskich był to wynik na poziomie prawie 2,6 mld pasażerokilometrów i tym samym o 10,3 proc. lepszym w porównaniu z czerwcem 2023 r.

Rekord liczby pasażerów, który został ustanowiony w maju, nie został pobity, choć brakowało niewiele. Liczba przewiezionych osób była tylko o kilka proc. mniejsza. Natomiast w przypadku pracy przewozowej zaobserwowano nieznaczny wzrost (o 0,9 proc.).

Polacy pokonują pociągami średnio 74 km

Urząd Transportu Kolejowego ujawnił, że jedna podróż dla przeciętnego Polaka, który w czerwcu zdecydował się na przejazd pociągiem, to dystans ponad 74 km. W porównaniu do maja jest to więc o 5 km lepszy wynik. To oznacza, że rodacy podróżują koleją na coraz większe odległości.

To było bardzo dobre pół roku dla kolejowych przewozów pasażerskich. Pociąg jest środkiem transportu zyskującym na znaczeniu w naszym kraju zarówno w wyborze przez pasażerów, jak i w planowaniu inwestycji na najbliższe lata. Przed nami druga połowa wakacji. To czas, kiedy kolej pasażerska pracuje na najwyższych obrotach. Wzmożone zainteresowanie usługami przewozowymi stawia szereg wyzwań. Przewoźnicy i zarządcy infrastruktury muszą zadbać o to, aby podróż koleją była pozytywnym wspomnieniem z wakacji - punktualna, bezpieczna i wygodna. komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dane za poprzedni miesiąc. Lipiec pod tym względem ma szansę przebić rekordowy maj br. Świadczą o tym chociażby pewne dane statystyczne udostępnione przez przewoźnika PKP Intercity. Niedawno firma pochwaliła się, że 14 lipca padł jej historyczny rekord w liczbie pasażerów przewiezionych jednego dnia. Niedawno spółka zawyżyła własne prognozy na cały 2024 r. i wiemy, że chce przekroczyć barierę ponad 75 mln podróżujących.