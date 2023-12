Okazuje się, że Siły Zbrojne Ukrainy dokonały w sierpniu bieżącego roku ataku na rosyjski tankowiec SIG za pomocą nowego drona morskiego, który dotychczas był skrywany w tajemnicy. W mediach społecznościowych pojawił się materiał filmowy, na którym pokazano zupełnie nowe urządzenie o nazwie Mamai.

To średniej wielkości dron morski, który może zabrać na pokład kilkaset kilogramów materiałów wybuchowych. Co najciekawsze, jest on w użyciu już od kilku miesięcy. Dwa takie drony brały udział w spektakularnym ataku na rosyjski tankowiec SIG i okręt Oleniegorskij gorniak. Dotychczas wszyscy myśleli, że to zasługa innego drona o nazwie SeaBaby. Oznacza to, że mniejsze urządzenia dokonały zaskakująco dużych strat.

