Polacy dostaną zwrot abonamentu. UOKiK nie ma wątpliwości

Spis treści: 01 UOKiK kontra Vectra

02 Czy to koniec sporu?

03 Wyższe rachunki za abonament

UOKiK kontra Vectra

O problemach z firmą Vectra pisaliśmy na początku tego roku. To wtedy do sieci trafiła informacja o działaniach UOKiK mających na celu zbadanie rzekomo nieuczciwego sposobu na podwyższanie cen. W jaki sposób dostawca internetu i telewizji kablowej miał zwiększać swoje przychody? Sprawa dotyczy jednostronnego zmieniania zawieranych umów - po edycji firma Vectra doliczała 10%, a podwyżka była uwarunkowana czynnikiem inflacji.

Zmiany w umowach, na które skarżyli się klienci, dotyczyły tych, które zawarto w okresie od września 2022 roku aż do teraz. Na skutek wielu skarg, UOKiK zbadał sprawę i oskarżył firmę o stosowanie nieuczciwych praktyk wobec klientów i wprowadzanie ich w błąd, a także niejasne zapisy w regulaminie.

Czy to koniec sporu?

Potyczka na linii Vectra i UOKiK trwała jakiś czas, aż finalnie trafiła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten wydał ostatnio jednoznaczny werdykt podtrzymujący karę nałożoną na firmę przez urząd. Odwołanie operatora zostało oddalone, a ten jest zobowiązany do uiszczenia kary w wysokości 22 milionów złotych. To jednak nie wszystko, bo pozostali jeszcze poszkodowani klienci.

W momencie uprawomocnienia wyroku firma będzie zobowiązana do poinformowania poszkodowanych klientów o przysługującej im rekompensacie. Ta będzie pokrywała podwyżki abonamentowe, które pobierano w okresie wprowadzenia zmian w umowach, czyli od września 2022 roku. Jeżeli mieliście taką umowę, a operator zafundował wam podwyżkę, to najpewniej otrzymacie prawo do zwrotu nadpłaconych środków.

Wyższe rachunki za abonament

Ile dokładnie mogli stracić klienci, którzy opłacali wyższe rachunki po zmianie zasad przez firmę? Szacuje się, że na skutek podwyżek mogło dojść do zwiększenia kosztów od 60 do 120 złotych w skali roku. To oznacza, że mniej więcej na taki zwrot mogą liczyć poszkodowani klienci.

Nie jest to jednak koniec sprawy, bo Vectra zapowiedziała odwołanie od wyroku sądu. Obecnie wyrok jest nieprawomocny, a firma zapowiedziała już złożenie stosownej apelacji.