Abonament RTV to danina, której Polacy skutecznie unikają. Nie pomagają nawet specjalne kontrole, które czasem kończą się bardzo wysokimi karami. Ściągalność tej opłaty spada i dlatego pod uwagę brane jest jej zastąpienie nowym rozwiązaniem. Co to będzie?

Abonament RTV jako automatyczna opłata ściągana z podatkami

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przygotowuje zmiany, które obejmą obecny abonament RTV. Prace nad jego likwidacją trwają już od kilku miesięcy i prowadzone są przez sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu. Jest bardzo możliwe, że wkrótce poznamy dokładne informacje związane z nową opłatą, która zastąpi dotychczasową daninę na media publiczne.

Reklama

Na stole jest kilka pomysłów, z których to jeden wydaje się być najbardziej prawdopodobny. To nowa opłata audiowizualna mająca zastąpić wysłużony abonament RTV, która byłaby pobierana automatycznie przez urzędy skarbowe. Takie rozwiązanie ma jednak zarówno plusy, jak i też minusy.

Na plus zasługuje nowa stawka, która ma wynieść około 9 zł miesięcznie. W skali roku będzie to więc około 108 zł. To znacznie mniej w porównaniu do abonamentu RTV za telewizor, za który trzeba płacić obecnie ponad 300 zł (lub nieco mniej w przypadku wybrania opcji zapłaty za cały rok z góry). Ponadto opłata byłaby pobierana automatycznie przez urzędy skarbowe w trakcie rozliczeń podatkowych (uwzględnienia w PIT lub CIT) i to sprawi, że jej unikanie na pewno będzie bardzo utrudnione.

Do minusów dla Polaków na pewno trzeba zaliczyć wspomniany mechanizm ściągania, którego nie da się pominąć. Trzeba też mieć na uwadze, że "następca" abonamentu RTV obejmie dużą część dorosłych rodaków. W pewnych przypadkach roczna opłata dla gospodarstw domowych może być wyższa w porównaniu do obecnego rozwiązania. Tutaj przykładem może być rodzina z dwójką dorosłych dzieci. Danina ściągnięta od czterech osób przekroczy kwotę 400 zł i będzie o ponad 100 zł wyższa w porównaniu do funkcjonującej opłaty.

Nowa opłata audiowizualna ze zwolnieniami

Na pocieszenie jest fakt, że zostaną zachowane dotychczasowe zwolnienia, które obejmują abonament RTV. Opłaty nie muszą płacić m.in. seniorzy mający skończone 75 lat, emeryci i renciści z niskimi świadczeniami, osoby uczące się do 26 r. życia oraz należące do pierwszej grupy inwalidzkiej czy bezrobotni.

Pod uwagę brano także finansowanie mediów publicznych przez rząd w ramach dotacji z budżetu państwa, ale ta opcja wydaje się być mniej prawdopodobna. Na razie konkretów związanych z wprowadzeniem nowej opłaty audiowizualnej nie ma. Nie wiadomo, kiedy dotychczasowy abonament RTV zostanie zastąpiony nową daniną. Szczegóły powinny zostać ujawnione w niedługim czasie.