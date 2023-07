Polak płakał jak sprzedawał. Rosyjscy hakerzy i metoda na "tanie BWM"

Jak informuje Reuters, szeroko zakrojona działalność szpiegowska była wymierzona w dyplomatów pracujących w co najmniej 22 z około 80 zagranicznych placówek znajdujących się Kijowie, o czym poinformowali w raporcie analitycy z działu badawczego Unit 42 w Palo Alto Networks. Co ciekawe, w sprawie pojawia się też polski wątek - polski dyplomata potwierdził swoją rolę w cyfrowym włamaniu, a mianowicie hakerzy znani jako APT29 lub "Cozy Bea" (Przytulny Miś) przechwycili jego ogłoszenie, osadzili w niej złośliwe oprogramowanie, a następnie wysłali do dziesiątek urzędników.



W połowie kwietnia 2023 r. dyplomata w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych wysłał e-mailem do różnych ambasad legalne ogłoszenie reklamujące sprzedaż używanego sedana BMW serii 5 znajdującego się w Kijowie możemy przeczytać w raporcie.

Hakerzy APT29 to nic innego, jak rosyjski wywiad

W 2021 roku amerykańskie i brytyjskie agencje wywiadowcze zidentyfikowały APT29 jako ramię Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. SWR RF nie odpowiedziało na prośbę agencji Reuters o komentarz na temat tej kampanii hakerskiej, ale w kwietniu tego roku polskie służby kontrwywiadu i cyberbezpieczeństwa ostrzegały, że ta sama grupa prowadziła "szeroką kampanię wywiadowczą" przeciwko państwom członkowskim NATO, Unii Europejskiej i Afryce.