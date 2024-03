To zarówno pierwszy przypadek postrzelenia policyjnego robo-psa podczas pracy, jak i pierwszy raz, gdy jeden z dobrze znanych wszystkim robotów Spot od Boston Dynamics, został postrzelony podczas pracy. Pies, znany jako Roscoe, został postrzelony podczas akcji oddziału SWAT prowadzonej przeciwko mężczyźnie, który zabarykadował się w domu w dzielnicy Hyannis w Barnstable.



Roscoe postrzelony podczas akcji

Sytuacja była na tyle poważna, że ewakuowano nawet pobliskie szkoły, ale ostatecznie dzięki pomocy Roscoe udało się doprowadzić do aresztowania 30-letniego Justina Moreiry. Jak podaje policja, napastnik zabarykadował się w domu po anonimowym telefonie na policję, że groził komuś nożem. Kiedy funkcjonariusze przybyli do wskazanego domu, mężczyzna otworzył ogień do pojazdu SWAT i strzelał w stronę funkcjonariuszy, którzy okrążali dom.

