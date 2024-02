Intel jakiś czas temu ogłosił, że zamierza wybudować pod Wrocławiem swój największy w Europie zakład integracji i testowania półprzewodników. Zdecydowano się na miejsce w okolicy miasta Miękinia, gdzie za kilka lat ma ruszyć duża placówka. Teraz dowiadujemy się o partnerstwie, które gigant nawiązał z Politechniką Wrocławską.

Politechnika Wrocławska i Intel zostają partnerami

Politechnika Wrocławska oraz Intel nawiązali współpracę, która zakłada wspólne realizowanie celów w kilku obszarach. Uczelnia ze stolicy Dolnego Śląska ma wspierać technologie należącego do giganta branży półprzewodników oraz kształcić w tym kierunku kadrę. Ponadto w planach jest budowa centrum badawczo-rozwojowego. Obecnie Intel ma taką placówkę w Gdyni.

Zdjęcie Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej i Intela w trakcie podpisywania listu intencyjnego. / Politechnika Wrocławska / materiały prasowe

Władze Politechniki Wrocławskiej spotkali się z przedstawicielami Intela w środę. W spotkaniu wziął udział Greg Anderson, który jest generalnym menadżerem nowej inwestycji. Podpisano list intencyjny, który zakłada obszary współpracy i realizowanie wspólnych celów.

Będziemy wspierać Intela zarówno jeśli chodzi o rozwój technologii, jak i badania i rozwój kadry. Chodzi o takie obszary, jak mikroelektronika czy fotonika, które chcemy rozbudować i udoskonalić. Chcemy w większym stopniu partycypować w budowaniu bezpieczeństwa publicznego dla Polski i Europy. powiedział prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej

Nowe centrum badawczo-rozwojowe ma kosztować 100 mln zł

Przy okazji dowiedzieliśmy się, jakie koszty zostaną poniesione na budowę nowego centrum badawczo-rozwojowego. Szacuje się, że będzie to kwota na poziomie około 100 mln zł. Politechnika Wrocławska pozyskała już stosowne fundusze i zapowiada, że na uczelni pojawią się nowe kierunki oraz specjalności dla studentów.

Inwestycja Intela największą w historii Polski

Intel ogłosił własne plany budowy zakładu integracji i testowania półprzewodników w czerwcu zeszłego roku. To największa zagraniczna i bezpośrednia inwestycja w naszym kraju, której wartość szacuje się na około 4,6 mld dolarów. Pozwoli to na stworzenie około 2 tys. miejsc pracy. Pierwszy etap inwestycji ma zostać ukończony do 2027 r. Zarówno firma, jak i lokalne władze wierzą, że będzie to duży katalizator w regionie, który wpłynie pozytywnie także na inne inwestycje.