Polscy hakerzy skuteczni niczym Anonymous? Też przeszkadzają Rosji w agresji na Ukrainę

Patryk Łobaza Technologia

Squad303 to grupa hakerów z Polski, którzy również biorą udział w cybernetycznej wojnie z Rosją. Stworzyli już mechanizm wysyłania wiadomości do rosyjskich obywateli, a to nie jest jeszcze ich ostatnie słowo.

Zdjęcie Squad303 to polski akcent w walce informacyjnej z Rosją / 123RF/PICSEL