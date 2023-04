SAE AeroDesign to seria konkursów z branży lotniczej i inżynierii mechanicznej, które odbywają się co roku w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Są one organizowane przez Society of Automotive Engineers (SAE), czyli stowarzyszenie zrzeszające tysiące inżynierów z całego świata, przy współpracy z Lockheed Martin i Boeingiem, więc mowa o jednych z najbardziej prestiżowych konkursów dla młodych inżynierów lotnictwa.



Polacy bezkonkurencyjni we wszystkich kategoriach

W ich ramach uczestnicy konkurują w trzech kategoriach, tj. Regular, Advanced i Micro, projektując, konstruując, a następnie wykonując loty i prezentując swoje bezzałogowe statki powietrzne przed komisją. Klasa Regular skierowana jest do początkujących inżynierów i wymaga po prostu skonstruowania modelu samolotu bezzałogowego sterowanego radiowo o określonych parametrach, corocznie aktualizowanych przez organizatora.

Klasa Advanced to rywalizacja dla dużo bardziej zaawansowanych konstrukcji, wymagająca systemowego podejścia do projektu, integrującego inżynierów lotniczych, mechanicznych, elektrycznych i komputerowych. Ostatecznym celem tej klasy jest autonomiczny lot z "celem", ustalanym co roku przez członków komisji regulaminowej, np. precyzyjne dostarczanie zaopatrzenia do kolonii marsjańskiej.



Klasa Micro to zaś zdolność osiągnięcia złotego środka między możliwie największym udźwigiem przy jednoczesnym dążeniu do najniższej możliwej masy własnej i zachowaniu integralności strukturalnej.

W ostatniej edycji zawodów, która odbywała się w dniach 14-16 kwietnia w Forth Worth w Teksasie, wzięło udział 75 drużyn z całego świata, a polskie bardzo pozytywnie wyróżniały się na ich tle, zajmując czołowe pozycje we wszystkich klasach.

I tak, Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Wrocławskiej przywiózł z zawodów dziewięć medali, w tym pięć złotych, koło naukowe SAE AeroDesign Warszawa (również z Politechniki Warszawskiej) siedem medali, w tym trzy złote, konstruktorzy koła naukowego EUROAVIA na Politechnice Rzeszowskiej zdobyli brązowy medal w kategorii Mission Performance klasy Micro, a studenci z AKL Aero Design na Politechnice Poznańskiej, choć wrócili bez medali, zebrali na zawodach cenne doświadczenie, które z pewnością wykorzystają w przyszłych edycjach konkursu. Gratulujemy!

Konkurencja na zawodach była bardzo silna, więc jesteśmy dumni z naszych sukcesów. Po raz kolejny wracamy do Polski jako najbardziej utytułowana drużyna na świecie tak Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Wrocławskiej komentuje swoje miejsce w mediach społecznościowych.