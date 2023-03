Polska też ma rakietę! Pierwszy lot Peruna jeszcze w tym roku

Polska rakieta Perun ma wysokość 11 metrów i waży 970 kilogramów. Swoją nazwę zawdzięcza słowiańskiemu bogu, któremu podlegały grzmoty i pioruny. Po starcie rakieta będzie mogła wynieść lekkie ładunki (do 50 kilogramów) na wysokość suborbitalną, czyli ok. 150 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. To za mało, aby umieścić na orbicie satelity komunikacyjne, ale wystarczająco dużo, aby przeprowadzać eksperymenty naukowe w warunkach niskiej grawitacji. Nasza rodzima rakieta może bardzo zainteresować ośrodku naukowe na całym świecie. Jej atutem jest ekonomiczność. Koszt wystrzelenia na orbitę suborbitalną kilograma ładunku na pokładzie Peruna to ok. 5 tysięcy dolarów. Jak na loty w kosmos to naprawdę niewiele.

Reklama