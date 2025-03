Mając na myśli roboty widzimy maszyny, które mają części produkowane w fabrykach. Co jednak powiecie na urządzenie, które jest w stanie samodzielnie je "tkać" w locie? Nad takim prototypem pracują naukowcy z estońskiego Instytutu Technologii Uniwersytetu w Tartu.

Pająki, których na świecie jest ponad 50 tys. gatunków , są w stanie szybko tkać pajęczyny, które są naprawdę mocne. Estońscy naukowcy podpatrzyli naturę i postanowili spróbować osiągnąć podobny efekt w tworzonym robocie. Co prawda, nie jest on w stanie tkać bardzo mocnych sieci, ale może w locie tworzyć proste konstrukcje. W tym celu maszyna wykorzystuje podgrzewany polimer .

Robot Estończyków jest w stanie tworzyć proste komponenty ze wspomnianego polimeru. Początkowo jest on gorący, ale w środowisku naturalnym szybkie ostyga i w ten sposób stworzony element staje się trwały.

Według twórców robot przędzie te włókna w niestandardowe struktury dostosowane do bezpośredniego środowiska lub zadania. Co ważne, jest w stanie to robić bardzo szybko. W trakcie testów maszynie dano ciekawe zadanie - zbudowanie konstrukcji, która umożliwi ruch przez szczelinę.