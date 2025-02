Humanoid to firma założona zaledwie w ubiegłym roku przez przedsiębiorcę Artema Sokołowa, której celem jest… zdobycie pozycji lidera na rynku robotyki. No cóż, ambicji jej nie brakuje, a HMND 01 ma być dowodem, że nie rzuca słów na wiatr. Ten humanoidalny robot, który wyróżnia się zaawansowaną kontrolą ruchu, integracją najnowszych technologii sztucznej inteligencji oraz szeregiem innych nowoczesnych funkcji, ma znaleźć zastosowanie w wielu różnych branżach.

HMND 01 ma 175 cm wzrostu i waży 70 kg. Potrafi poruszać się z prędkością 1,5 m/s (5,4 km/h), dźwigać obciążenia do 15 kg i pracować średnio 4 godziny na jednym ładowaniu. Robot ma być wszechstronnie utalentowany, dzięki czemu może działać w magazynach, sklepach czy prywatnych domach, a Humanoid nazywa go wręcz "jednostką automatyzacji pracy nowej generacji".

Robot HMND 01 oparty jest na filozofii modułowej, co oznacza, że użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb, wybierając różne części i konfiguracje górnej i dolnej części ciała czy końcówek roboczych. Dzięki temu Humanoid stara się obniżyć koszty produkcji swojego robota, co sprawia, że jest on bardziej uniwersalny, ale i przystępny cenowo.