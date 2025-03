Każdego dnia nasz mózg odfiltrowuje miliardy informacji, które jego zdaniem nie są istotne z punktu widzenia przetrwania. Dlatego wlatują one prosto do podświadomości. Ludzie znajdują różne sposoby na ściągnięcie tych filtrów i odblokowanie prawdziwego potencjału mózgu. Nauka może w tym pomóc.

Kiedy naukowcy wyłączyli "filtr", wywołując odwracalne zmiany w płatach czołowych mózgu u ochotników, zwiększył on zdolności psioniczne badanych, pozwalając im wpływać na obiekty siłą woli. Psi to fenomen parapsychiczny obejmujący m.in. takie zjawiska, jak telepatia (połączenie umysł-umysł), jasnowidzenie (przewidywanie przyszłych zdarzeń lub widzenie na odległość), prekognicja (wiedza o tym, co się wydarzy) i psychokineza (poruszanie obiektów siłą umysłu). Przykładem prosto ze science-fiction jest film "Lucy" ze Scarlett Johansson z 2014 r.