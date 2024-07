W czerwcu Donald Tusk zapowiedział wizję obecnego rządu dotyczącą realizacji projektu CPK. Jednym z pomysłów obecnej ekipy rządzącej jest "Polska w 100 minut", co zakłada szybkie połączenia kolejowe z Warszawy do wielu polskich miast. Pierwsza trasa zostanie wprowadzona jeszcze w tym roku!

Pierwsza trasa projektu Polska w 100 minut jeszcze w 2024 roku

Realizacja całego projektu będzie czasochłonna i potrwa latami. Jednak pierwsza trasa dla Polski w 100 minut zostanie udostępniona jeszcze w tym roku. Takie informacje przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak w trakcie jednej z rozmów.

Malepszak ujawnił, że pierwszym połączeniem w ramach Polski w 100 minut będzie trasa Warszawa-Białystok, którą pociągiem będzie można pokonać w zaledwie 90 minut. To najszybciej w historii, bo dotychczas taka podróż trwała co najmniej dwie godziny, na co zwrócił uwagę wiceminister infrastruktury.

Nie oznacza to w żadnym razie, że odcinamy mieszkańców miejscowości po drodze od połączenia kolejowego. Mówimy o ofercie uzupełniającej. Inne pociągi dalej zatrzymają się w Szepietowie, Łochowie, Małkini, Łapach. Założenie jest takie: co dwie godziny pociąg przez mniejsze miejscowości, i co 2 godziny "sprinter". powiedział Piotr Malepszak w trakcie rozmowy z money.pl

Nowa trasa wraz z grudniowym rozkładem jazdy pociągów

Wspomniana trasa zostanie wprowadzona przed końcem 2024 r. Nastąpi to w grudniu i zbiegnie się w czasie z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy pociągów. Ponadto Malepszak wspomniał, że "niewiele brakuje", aby podobne realizacje objęły połączenia z Warszawy do Lubina, z Poznania do Szczecina czy z Wrocławia do Katowic.

Jest to część inicjatywy o nazwie Kolej Dużych Prędkości, co ma pozwolić na uruchomienie w Polsce pociągów jeżdżących z prędkością przekraczającą nawet 300 km/h! Pierwsze składy poruszające się tak szybko powinny obsługiwać trasy łączące Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem. Jest to jednak ogromna inwestycja, której realizacja wymaga wiele pracy oraz nakładów pieniężnych. Dlatego szybko takich pociągów na torach kolejowych w Polsce nie zobaczymy.

