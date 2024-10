Polski głos aplikacji Mapy Google ma nową pracę. Kto go zatrudnił?

Jarosław Juszkiewicz to osoba, którą przede wszystkim kojarzymy z roli lektora z polskiej wersji aplikacji Mapy Google. Gigant z Mountain View postanowił niedawno zastąpić go sztuczną inteligencją, ale znalazł on zatrudnienie w innej firmie. Juszkiewicz dostał pracę od państwowego giganta, którym jest Orlen.

Zdjęcie Jarosław Juszkiewicz, czyli polski głos aplikacji Mapy Google ma nową pracę. Kto go zatrudnił? / 123RF/PICSEL