Polskie sklepy informują o wycieku danych. Pewnie robiliście tam zakupy

Jeśli robicie zakupy w sklepach internetowych znanych marek odzieżowych w Polsce, to nie mamy dobrych wieści. Wybrane z nich poinformowały właśnie własnych klientów o "incydencie naruszenia ochrony danych osobowych". Mówiąc prościej... doszło do wycieku.

Wyciek danych klientów sklepu New Balance

Problem dotyczy tych klientów, którzy dokonywali zakupów w sklepach internetowych należących do kilku marek. O problemie poinformowało drogą mailową New Balance. Dowiadujemy się, że doszło do incydentu po stronie infrastruktury jednego z partnerów wymienionej firmy.

Wykorzystując lukę bezpieczeństwa, atakujący uzyskali dostęp do plików z danymi naszych klientów. W wyniku tego incydentu atakujący uzyskali dostęp do danych takich jak imię, nazwisko, adres dostawy, adres email oraz numer telefonu. Nasze dane wskazują, że nie doszło do wycieku haseł ani pozostałych danych osobowych. Natychmiast wdrożyliśmy środki zapobiegawcze, blokując dalszy dostęp do systemu i eliminując źródło problemu. czytamy w informacji rozesłanej do klientów przez New Balance

Do incydentu doszło także w sklepach Ochnik, pickypica.com i StreetStyle24

Wspomniany wyciek danych miał miejsce 18 września. Tego dnia doszło do naruszenia infrastruktury. Najpierw o problemie poinformowało New Balance, ale z informacji przekazanych przez TVN24 wynika, że tego samego dnia miał miejsce incydent dotyczący sklepu internetowego Ochnik.

W dniu 18.09.2024 otrzymaliśmy informację o naruszeniu ochrony danych osobowych. Doszło do tego w wyniku ataku hackerskiego na infrastrukturę naszego partnera technologicznego. Osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do jednego z technicznych kont. Wykorzystując lukę bezpieczeństwa w stosowanym oprogramowaniu, atakujący uzyskali dostęp do plików z danymi naszych klientów. przekazał rzecznik Ochnik cytowany przez TVN24

Z informacji, do których dotarł Niebezpiecznik, wynika, że 18 września ofiarą ataku hakerów padły też pickupica.com oraz StreetStyle24.pl. Tutaj ponownie doszło do przejęcia imion i nazwisk klientów, adresów e-mail, informacji wysyłkowych oraz numerów telefonów. Na szczęście nie dotyczy to haseł do kont czy danych kart płatniczych.



Sprawy zostały zgłoszone już do odpowiednich organów, w tym do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sytuacja jest rozwojowa i nie można wykluczyć, że problem dotyczy także klientów innych sklepów internetowych popularnych marek.

