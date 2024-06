Spis treści: 01 Polska będzie mieć nowe rakiety?

02 Wojna dała wiele do zrozumienia

03 Nowe rakiety - co o nich wiemy?

Polska będzie mieć nowe rakiety?

W życie wchodzi interesujący plan współpracy, na mocy której Polska, Niemcy i Francja przystąpią do opracowania autorskiego systemu pocisków dalekiego zasięgu. Nowa broń ma stanowić ewenement na skalę Europy i być pierwszym przypadkiem użycia takiego rodzaju rakiet przez kraje naszego kontynentu.

Podpisanie listu intencyjnego ma nastąpić podczas szczytu NATO w Waszyngtonie. Ten odbędzie się w dniach 9-11 lipca i może stać się datą początkową wyjątkowej współpracy. Stworzenie takich pocisków to nie fanaberia - jak zauważają europejscy politycy, w obecnej sytuacji to konieczność.

Reklama

Wojna dała wiele do zrozumienia

Wszystko to za sprawą wojny w Ukrainie. Po rosyjskiej napaści wiele państw Europy postanowiło wesprzeć naszego wschodniego sąsiada, a ten niejednokrotnie zwracał się z prośbą o pomoc. Kluczowym elementem niezbędnym do obrony okazały się być pociski o różnym zasięgu, zdolne nie tylko do rażenia odległych celów, ale przede wszystkim do obrony przestrzeni powietrznej. Tych jednak w Europie brakuje.

Zobacz też: Wykryli system chroniący Putina

O ile niektóre spośród państw były w stanie podarować Ukrainie część swoich rakiet, to inne doszły do wniosku, że posiadany arsenał nie nadaje się do użytku. Tak było w przypadku Niemiec, natomiast w Polsce przeszkodę stanowiła mała liczba posiadanych głowic.

Nowe rakiety - co o nich wiemy?

Na razie nie ujawniono zbyt wielu szczegółów na temat projektu, a do jego finalizacji jeszcze długa droga. Pewnym jest, że realizacja odbywać się będzie na zasadzie współpracy konsorcjów z różnych państw. Dla przykładu, ze strony polskiej udział ma brać grupa firm (m.in. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia) opracowujący silnik rakietowy 610mm.

Omawiany pocisk ma mieć zasięg rażenia do 1000 kilometrów i być bazowany lądowo. Do tej pory na próżno było szukać takiej broni w europejskim arsenale.