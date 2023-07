TETRA to stworzony przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) otwarty standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej, którego przeznaczeniem są służby bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Za sprawą wielodostępu z podziałem czasowym pozwala udostępnić w jednym kanale radiowym cztery niezależne szczeliny czasowe, umożliwiające prowadzenie czterech niezależnych rozmów telekomunikacyjnych, co daje możliwość skoordynowanej i niezakłóconej współpracy takich służb jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. W nowszych wersjach systemu możliwości komunikacji głosowej zostały rozszerzone o integrację z lokalizacją za pomocą systemu GPS, dostęp do baz danych czy przesyłanie komunikatów statusowych.

TETRA nie taka bezpieczne. Te luki mają dekady

Teraz dowiadujemy się jednak, że system TETRA nie jest wcale taki idealny, na jaki wygląda. Holenderscy naukowcy odkryli istniejące w nim od dziesięcioleci backdoory (łącznie pięć w różnych wersjach systemu), czyli luki celowo umieszczone w oprogramowaniu do późniejszego wykorzystania, które pozostawały tajemnicą od lat 90. ubiegłego wieku. Czemu to duży problem? System od tego czasu znalazł zastosowanie w różnych elementach infrastruktury krytycznej, w tym rurociągach, kolejach, sieciach elektrycznych, transporcie masowym i pociągach towarowych, a jego bardziej wyspecjalizowana wersja wykorzystywana jest przez siły policyjne, straż pożarną, personel więzienny, wojsko, agencje wywiadowcze i służby ratunkowe na całym świecie.