Poznajcie dmuchane drony. Niestraszne im kolizje i upadki

Chociaż drony można kupić nawet w supermarketach, a ich producenci przekonują, że to świetna zabawa dla każdego, to w rzeczywistości pilotowanie quadcoptera to wyższa szkoła latania. Ze względu na swoją specyfikę urządzenia te lubią wpadać na ściany, drzewa i inne przeszkody, ulegając uszkodzeniu lub zniszczeniu - dmuchany korpus ma temu zapobiec.

Zdjęcie Te drony nie rozbijają się o przeszkody, ale od nich odbijają / Arizona State University / domena publiczna