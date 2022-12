Spis treści: 01 Prezenty świąteczne do 100 zł dla fanów technologii

02 Smartband do 100 zł? Jeszcze jak!

03 Guma i żel czyszczący na święta

04 Samoprzylepne etykiety na kable

05 Gra planszowa do 100 zł? Karcianki i nie tylko

06 Klocki LEGO na święta to strzał w 10!

07 Kropla sztormowa — zdobi i działa

08 Stojak na smartfon. Do wyboru, do koloru

Prezenty świąteczne do 100 zł dla fanów technologii

O ile rynek pełen jest interesujących i nierzadko szalenie przydatnych gadżetów, to znalezienie takich w cenie do 100 złotych może być trudne. Tym bardziej że tegoroczne święta niejako upłyną pod znakiem szalejącej inflacji i rosnących cen. Mimo wszystko da się znaleźć prezenty na święta bez przekraczania bariery przysłowiowej „stówki".

Aby wiedzieć, jaki prezent dla fana technologii będzie najlepszy, musimy znać obszar jego zainteresowań. Może to fotografia, może ciekawostki naukowe? Tak czy inaczej, w przedziale do 100 złotych nasz upominek może stać się użytecznym i przede wszystkim sprawiającym radość. Poniżej kilka najciekawszych propozycji na świąteczny prezent!

Smartband do 100 zł? Jeszcze jak!

W dobie smartwatchy mogących kosztować setki lub tysiące złotych niedrogi smartband stanowi świetną alternatywę. Opaska sportowa do 100 złotych spełni wiele zadań i będzie wspaniałym uzupełnieniem sportowego stroju. W tej kwocie można wybrać np. model Realme Smart Sports Tracker 9 lub Xiaomi Redmi Smart Band Pro. Obie opcje wskażą godzinę i pozwolą prześledzić wiele aktywności fizycznych.

Opaski śledzą każdy nasz ruch, ale także motywują do aktywności

Co więcej, będą monitorować nasz sen, tętno, poinformują o spalonych kaloriach czy też o przebytej odległości dzięki liczeniu kroków. Opaska sportowa na święta będzie zatem szalenie dobrym wyborem dla amatorów codziennych aktywności, jak i tych, którzy raz na jakiś czas wybiorą się na rower lub basen.

Guma i żel czyszczący na święta

Każdy z nas ma swoje za uszami, a pod przyciskami klawiatury jeszcze bardziej. To samo tyczy się zakamarków auta, szuflad i innych schowków czy przestrzeni, w których znajdują się nasze przedmioty. Razem z nimi trafia tam cała masa... brudu. Absolutnie nie chcemy identyfikować w tym momencie okruchów czy paprochów. Pora na sprzątanie.

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Zwykła ścierka nie da rady w takich sytuacjach, dlatego z pomocą przychodzą specjalne żele i gumy czyszczące. Dzięki nim w łatwy sposób pozbędziemy się niepożądanych drobin z miejsc, których czyszczenie nie należy do najłatwiejszych. Czy to klawiatura, czy uchwyt na kubek w samochodzie — żel czyszczący do 100 złotych poradzi sobie znakomicie.

Samoprzylepne etykiety na kable

Z organizowaniem kabli elektrycznych po remoncie lub przeprowadzce jest trochę jak z nowym semestrem na studiach. Obiecujemy sobie, że teraz będzie tylko lepiej — ostatecznie jednak kończy się jak zawsze. W przypadku elektroniki mowa o bałaganie i poplątaniu, przez co często nie wiadomo, do czego służy dana wtyczka.

Jak podłączyć smartfon do telewizora? Kabel USB może ci się przydać, jednak istnieją też bardziej nowoczesne rozwiązania

Pomocne w takiej sytuacji okażą się etykiety na kable. Dzięki nim bez problemu oznaczymy poszczególne złącza i będziemy wiedzieć, które odpowiada za zasilacz do komputera, ładowarkę czy kabel od drukarki. Tani gadżet, a niezwykle użyteczny. Zwłaszcza dla komputerowego geeka!

Gra planszowa do 100 zł? Karcianki i nie tylko

Gry planszowe to idealny prezent na święta w zasadzie dla każdego. Opcje na rynku są wręcz niezliczone, oferując gry dla jednego i wielu graczy jednocześnie. Może to być zarówno złożona i fabularna pozycja, jak i gra karciana idealna na imprezę i spotkania ze znajomymi. Kwota do 100 złotych nadal zapewnia wiele możliwości.

W określeniu "Kasyno zawsze wygrywa" jest bardzo dużo prawdy

Trafionym prezentem na święta będzie z pewnością gra "Karty Dżentelmenów". Dla wielu jest to pozycja obowiązkowa na imprezy, podczas której nie boimy się braku poprawności czy niewybrednych żartów. Czarny humor, brak cenzury i wspólna zabawa — a w kieszeni zostanie jeszcze kilka dyszek, ponieważ grę można znaleźć nawet za 40 lub 50 złotych.

Klocki LEGO na święta to strzał w 10!

Klocki LEGO to dla wielu nieodłączny element świąt. Prezent w postaci klocków jest niezwykle uniwersalny. Wiele dostępnych modeli (w różnych przedziałach cenowych) pozwala na dobranie zestawu pod dane zainteresowania. Same klocki nadadzą się zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. No bo kto nie lubi klocków LEGO?

Klocki LEGO są naprawdę trwałe

LEGO do 100 zł to zestawy raczej mniejsze, choć w dalszym ciągu oferujące wysoką jakość i będące po prostu ładne. Świetna w tym przedziale cenowym jest na pewno seria Speed, w której znaleźć można wiernie odwzorowane modele samochodów sportowych — np. Toyoty Supry czy Ferrari.

Kropla sztormowa — zdobi i działa

Kropla sztormowa to piękna ozdoba, składająca się (zazwyczaj) z drewnianej podstawki i szklanej łzy, która w środku została wypełniona specjalnym związkiem chemicznym. Gdy za oknem zmienia się pogoda, wnętrze kropli sztormowej zaczynają zdobić wspaniałe kryształy, niekiedy przypominające sztorm.

Wideo youtube

Jest to zasługa związków takich jak azotan potasu, chlorek amonu czy wody destylowanej. Kropla sztormowa to nic innego jak barometr chemiczny. Stanowi replikę narzędzia wykorzystywanego przez Charlesa Darwina podczas podróży do archipelagu Galapagos.

Stojak na smartfon. Do wyboru, do koloru

Prezentując komuś gadżet do jego smartfona mamy niemalże stuprocentową pewność, że będzie on użyteczny — coraz rzadziej rozstajemy się ze swoimi mobilnymi urządzeniami. Oznacza to, że stojak na smartfon będzie równie często w użyciu. Dodatkowo jest to gadżet szalenie przydatny.

Ważna zmiana dla oczekujących na wynik testu na COVID-19

Odpowiednie ustawienie telefonu okaże się pomocne w trakcie wideorozmów, oglądaniu filmów, czy podczas pracy. Zdarza się, że potrzebny jest dodatkowy ekran gdzieś na wysokości oczu. Ze stojakiem na smartfon nie musimy podnosić czy szukać smartfona. Ten zostaje w ustalonej przez nas pozycji i jest gotowy do działania.