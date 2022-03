Prezes Google'a w Polsce. Wielkie zmiany w polskim internecie

Sundar Pichai, szef Alphabet, czyli właściciela Google, YouTube, Instagrama, WhatsAppa i wielu innych serwisów przybył do Polski, by spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim. Polski rząd i Google chcą wspólnymi siłami stworzyć w naszym kraju potężny system walki z fałszywymi wiadomościami i dezinformacją.

Google zainwestuje 10 milionów dolarów w walkę z dezinformacją. Chodzi tutaj o rozpowszechniane w globalnej sieci przez prorosyjskie trolle fałszywe informacje na temat Ukraińców i spraw związanych z ich pobytem w naszym kraju. Nie jest tutaj tajemnicą, że Kreml czyni co tylko może, by skłócić Polaków z Ukraińcami, doprowadzić do niepokojów społecznych i docelowo osłabić oba kraje.

- Z YouTube zniknęło ponad 12 tysięcy kanałów i 30 tysięcy filmów, które naruszały nasze zasady, szerzyły dezinformację, szerzyły mowę nienawiści i publikowały niedozwolone treści. Zablokowaliśmy także kanały finansowane przez administrację rosyjską - powiedział Sundar Pichai.

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz powstania gigantycznej machiny dezinformacji i propagandy, Google ma zamiar skupić się na Polsce, ponieważ to właśnie tutaj istnieje potrzeba wsparcia zarówno społeczeństwa polskiego, jaki ukraińskiego, w walce z wielkim zagrożeniem dla wolności słowa i praw człowieka oraz w obronie prawdy historycznej.

- Od początku wojny robimy, co możemy, aby nieść pomoc humanitarną, dostarczać informację i zwalczać dezinformację. Do dziś Google przeznaczył 35 milionów dolarów na pomoc humanitarną. Jest w tej kwocie ponad 10 milionów dolarów dla organizacji non-profit, które działają na rzecz tych, którzy przybywają z Ukrainy do Polski - powiedział prezes Alphabet. -Będziemy wspierać także polskie organizacje pozarządowe, które niosą pomoc na Ukrainę. Dziś ogłaszamy dodatkowe 10 milionów dolarów na pomoc uchodźcom z niepełnosprawnościami - dodał.