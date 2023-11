Profil Zaufany wygasł. Oto co musisz zrobić po terminie

Spis treści: 01 Profil Zaufany ważny do 31 października

02 Jak przedłużyć Profil Zaufany po terminie

03 Do czego przydaje się Profil Zaufany?

Profil Zaufany ważny do 31 października

Niedawno część posiadaczy Profilu Zaufanego otrzymała komunikat SMS. Jego treść informowała o konieczności przedłużenia ważności profilu. Ostateczny termin mijał 31 października. Dotyczył wyłącznie tych osób, których ważność profilu została przedłużona automatycznie w okresie trwania pandemii.

Co zrobić, gdy Profil Zaufany wygasł? Czy da się go przedłużyć po terminie? Okazuje się, że nawet po 31 października nasze konto w usłudze wciąż jest, a my możemy ponownie aktywować swój profil, choć nie zadzieje się to automatycznie.

Jak przedłużyć Profil Zaufany po terminie

Profil Zaufany wygasł i nie wiemy, co zrobić? Na szczęście nic straconego. O możliwości ponownej aktywacji usługi poinformowało w sieci Ministerstwo Cyfryzacji. Okazuje się, że nasze konto nadal jest aktywne, a my możemy bez problemu założyć nowy Profil Zaufany. Jak to zrobić? Oto kilka prostych kroków:

Załóż Profil Zaufany przez dostawcę (np. bank)

Załóż Profil Zaufany e-dowodem

Nowy Profil Zaufany założymy w pełni online i bez wychodzenia z domu - nawet po upływie terminu ważności. Warto sprawdzić, czy nasz profil nie jest jednym z tych, które wygasły. Jak poinformowało ministerstwo, wraz z końcem października ważność utraciło ponad 5 milionów profili.

Do czego przydaje się Profil Zaufany?

Profil Zaufany to sposób elektronicznej weryfikacji. Można dzięki niemu potwierdzić swoją tożsamość w internecie i uzyskać dostęp do szeregu usług. Przy pomocy profilu zalogujemy się m.in. do ePUAP czy PUE ZUS, IKP (Internetowe Konto Pacjenta) i nie tylko.

Przykładowe korzyści Profilu Zaufanego:

Składanie wniosków i podpisywanie dokumentów online

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Zgłaszanie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego

Składanie wniosków o świadczenia (np. 500+)

Składanie deklaracji PIT

To tylko niektóre z korzyści. Profil Zaufany daje dostęp do szeregu usług urzędowych i administracyjnych online. Założenie profilu jest proste i nie wymaga od nas wychodzenia z domu. Online załatwimy też przedłużenie ważności Profilu Zaufanego - nawet, jeżeli termin upłynął 31 października.