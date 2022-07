Facebook wie o nas naprawdę dużo. Jeśli nasz profil jest otwarty dla wszystkich użytkowników, każdy może zobaczyć zarówno nasze dane, jak i dane naszych znajomych. Jak się przed tym zabezpieczyć? Przeglądnij swoje ustawienia i aktywuj opcje, które chronią naszą prywatność na Facebooku.

Prywatność na Facebooku. Czy to w ogóle możliwe?

Najważniejszą zasadą bezpieczeństwa na Facebooku jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jest to dodatkowa metoda zabezpieczania konta przed niechcianymi gośćmi. Po każdej próbie logowania z nieznanego urządzenia Facebook poprosi o podanie kodu weryfikacyjnego, który dostaniemy w wiadomości SMS. Dzięki temu mamy pewność, że nikt obcy nie wejdzie na nasze konto.

Jak aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe? Należy przede wszystkim wejść w Ustawienia i prywatność w menu, wybrać Ustawienia, a następnie przejść do zakładki Bezpieczeństwo i logowanie.

Jak ukryć post na Facebooku?

Aby ukryć przed kimś swoje posty na Facebooku, wcale nie musisz usuwać tej osoby ze znajomych. Wystarczy przejść do swojego profilu, a następnie wyszukać post, który chcesz ukryć. Gdy już go znajdziesz, kliknij na ikonę trzech poziomych kropek, znajdujących się w jego prawym, górnym rogu. Na liście dostępnych opcji wybierz Ukryj post. Jednocześnie pojawi się również komunikat, że post może się wyświetlać w innych lokalizacjach na Facebooku. Oznacza to, że jeśli ktoś udostępnił ten wpis u siebie, to mimo że ukryjesz go na swoim profilu, na osi czasu znajomego będzie on nadal dostępny.

Jak ukryć znajomych na Facebooku?

Lista znajomych na Facebooku jest domyślne publiczna, ale jeśli chcesz ją ukryć, możesz łatwo to zrobić. Wystarczy kilka kroków, by poczuć się bezpieczniej.

Zaloguj się do swojego konta na Facebooku i kliknij ostatnią ikonkę w prawym górnym rogu. Wybierz opcję Ustawienia i prywatność, a następnie Ustawienia. Z lewej kolumny nawigacyjnej wybierz Prywatność. Odnajdź pytanie Kto może zobaczyć listę Twoich znajomych? Wybierz opcję Edytuj po prawej stronie. Wybierz, kto może zobaczyć listę Twoich znajomych, według własnych preferencji.

To tyle, lista znajomych na Facebooku została ukryta. Jak widać, wszystko da się zrobić w minutę pod warunkiem, że wiemy gdzie szukać.

Jak ukryć zdjęcia na Facebooku?

Aby ukryć lub ograniczyć widoczność opublikowanych zdjęć na Facebooku należy wejść w udostępnione na profilu zdjęcia i edytować ustawienia prywatności każdego z nich. Jeśli jednak chcemy dzielić się fotografiami, należy zadbać o swoją prywatność. Można np. zrezygnować z udostępniania nazwy miejscowości, w której się znajdujemy. Funkcję tę znajdziemy w zakładce Zarządzanie profilem w Ustawieniach prywatności. Ponadto można to zrobić również przez swoje informacje na Facebooku. Wystarczy kliknąć ostatnią ikonkę w prawym górnym rogu, wybrać Ustawienia i prywatność, a następnie kliknąć Ustawienia. Wybierz Twoje informacje na Facebooku i przejdź do opcji, którą chcesz zmienić.

Jak ukryć tablicę i aktywność na Facebooku?

Czasami są takie dni, kiedy chcemy odpocząć od natłoku ludzi czy irytujących wiadomości. Dlatego wiele osób chce ukryć informacje o tym, że są akurat dostępni na Facebooku i czacie. Jak to zrobić? Aby włączyć lub wyłączyć status aktywności w przeglądarce, należy wybrać ikonę Messengera w menu po lewej stronie. Obok pozycji Czaty znajdź opcję Ustawienia (wygląda jak koło zębate), a następnie wybierz opcję Wyłącz status aktywności. Pojawi się wtedy nowe okno z kilkoma opcjami do wyboru:

Wyłącz status aktywności dla wszystkich kontaktów

Wyłącz status aktywności dla wszystkich kontaktów oprócz ...

Wyłącz status aktywność tylko dla wybranych kontaktów

Aby ukryć aktywność na Facebooku na telefonie, należy zrobić to w aplikacji Messenger. Na ekranie Czaty trzeba dotknąć swojego zdjęcia profilowego w lewym górnym rogu. Następnie należy kliknąć Status aktywności i użyć przełącznika w górnej części ekranu, aby włączyć lub wyłączyć status aktywności.

Jak zablokować tablicę na Facebooku? Jeśli chcemy wyłączyć możliwość dodawania postów przez inne osoby na naszym profilu (np. na urodziny), wystarczy w prawym górnym rogu wybrać Ustawienia i prywatność, kliknąć Ustawienia, a następnie przejść do sekcji Profil i oznaczanie.

Jak ukryć reakcje i komentarze na Facebooku?

Pod Twoim postem pojawił się komentarz, który nie przypadł Ci do gustu? Chociaż pierwsze, co chcemy zrobić po otrzymaniu negatywnego wpisu to usunięcie go, jednak nie zawsze jest to dobra decyzja, gdyż może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Można zatem ukryć komentarz. Wówczas negatywny wpis będzie widoczny tylko dla osoby, która go napisała. Aby ukryć komentarz i odpowiedzi na niego pod postem na Twojej stronie:

Przejdź do wpisu z komentarzem, który chcesz ukryć. Obok komentarza, ustaw kursor na ikonę trzech poziomych kropek, a następnie kliknij Ukryj komentarz.

Aby pokazać go ponownie, przejdź do postu z komentarzem. W górnej części sekcji komentarzy kliknij Najtrafniejsze, a następnie wybierz Ukryte przez tę stronę. Przejdź do komentarza, który chcesz pokazać ponownie, a następnie wybierz opcję Pokarz ponownie.

Można też ukryć liczbę reakcji na posty na Facebooku. Jak to zrobić?

Kliknij ostatnią ikonkę w prawym górnym rogu. Wybierz Ustawienia i prywatność, a następnie Preferencje Aktualności. Kliknij Preferencje dotyczące reakcji. Użyj przełącznika obok pozycji W Twoich postach.

