Spis treści: 01 Sposób na tani prąd

02 Jak działa elektrownia wiatrowa?

03 Czy można mieć elektrownię wiatrową w domu?

04 Jaki wiatrak do domu? Turbina wiatrowa na własny użytek

Sposób na tani prąd

W Polsce coraz łatwiej dostrzec farmy wiatrowe, które np. majaczą gdzieś w oddali podczas przejazdu przez kraj. Ta forma pozyskiwania zielonej energii jest coraz popularniejsza również u nas. OZE w Polsce cały czas się rozwija, czego efektem jest rosnąca liczba farm wiatrowych.

Ile jest ich w Polsce? Na koniec marca 2023 roku w naszym kraju znajdowało się 1347 farm wiatrowych, a do tego ponad 3400 fotowoltaicznych. Zielona energia może być produkowana nie tylko przez wielkie firmy, ale również zwykłych obywateli. Tak jak niektórzy z nas posiadają panele fotowoltaiczne, tak możemy również kupić małą elektrownię wiatrową. Czy to się w ogóle opłaca?

Reklama

Jak działa elektrownia wiatrowa?

Sposób działania elektrowni wiatrowej (również domowego wiatraka do produkcji prądu) jest bardzo prosty. Główne założenie sprowadza się do wykorzystywania energii kinetycznej wiatru do produkcji energii elektrycznej. Najpierw wymagane jest powietrze, które swoim ruchem porusza łopaty wiatraka.

Ruch wiatraka jest przekazywany do generatora przy pomocy specjalnej przekładni. Ta działa jak generator, wytwarzając prąd i przesyłając go do naszego domu przy pomocy falownika. W ten sposób z wiatru powstaje prąd, czyli OZE. Bezproblemowo możemy je wykorzystać w naszym domu.

Z czego składa się elektrownia wiatrowa?

Zestaw przydomowej elektrowni wiatrowej pozwala na uzyskanie energii elektrycznej za darmo. W skład zestawu wchodzi turbina wiatrowa, odpowiednie okablowanie, akumulator, licznik i ewentualnie dodatkowy osprzęt niezbędny do działania wiatraka na naszej działce.

Czy można mieć elektrownię wiatrową w domu?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem Budowlanym, konstrukcje o określonych parametrach wymagają pozwolenia na budowę, na użytkowanie i ujęcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni. Kiedy wymagane jest pozwolenie? Wtedy gdy elektrownia wiatrowa w domu:

Przekracza moc 40 kW;

Wystaje poza obrys budynku powyżej 3 m;

Wysokość przekracza 3 m;

Ingeruje w konstrukcję dachu;

Jeżeli nasza elektrownia nie będzie przekraczać tych wartości, to wystarczy jedynie zgłosić fakt budowy w Urzędzie Gminy. Wówczas nie będzie problemu z postawieniem elektrowni wiatrowej w domu. Należy jednak pamiętać, że koszt budowy elektrowni wiatrowej jest wysoki i nie jest pewne, że zwróci się w przypadku zastosowania małej turbiny.

Jaki wiatrak do domu? Turbina wiatrowa na własny użytek

Na rynku dostępne są różne konfiguracje małych turbin wiatrowych do domu. Zapewniają one inną moc, analogicznie do swoich rozmiarów i parametrów. Da się znaleźć przydomowe wiatraki o mocy 500W, jednak będą one dość bezużyteczne - nie pozwolą na zasilenie wielu urządzeń w naszym domu.

Eksperci twierdzą, że optymalna przydomowa elektrownia wiatrowa powinna mieć przynajmniej 3 kW. Dzięki temu będzie pozwalała utrzymać np. sporo elektroniki, oświetlenie i nie tylko. Skutecznie odciąży naszą sieć elektryczną i zmniejszy rachunki za prąd.

Jaki jest koszt przydomowej elektrowni wiatrowej? Mała elektrownia do domu może kosztować około 20 tysięcy złotych (3 kW), koszta te jednak rosną wraz z mocą. Przy wyborze modelu 5 kW zapłacimy już dwukrotnie więcej. Czy taka inwestycja się opłaca? To zależy od miejsca, w którym mieszkamy. Warto upewnić się, że w naszej okolicy wieje często i mocno.