Atrybutem tego sprzętu jest połączenie wielokanałowego systemu pozyskiwania i śledzenia celów z bronią artyleryjską i rakietową. Potrzebny czas na reakcję całego systemu na rozpoczęcie ostrzału wynosi od 4 do 6 sekund. Pancyr-S1 może przechwycić do 10 celów na minutę. Jest także w stanie niszczyć cele poruszające się z prędkością do 1000 m/s.

Pancyr-S1 powstał m.in. do ochrony wyrzutni S-400

To bardzo skuteczny system, szczególnie przydatny przy zwalczaniu dronów. Rosjanie reklamowali Pancyra, jako broń, która nie ma odpowiedników na świecie i jest w stanie zapewnić ochronę bliskiego zasięgu dla obiektów cywilnych i wojskowych przed atakiem lotniczym w każdych warunkach pogodowych i klimatycznych, zarówno w dzień jak w i nocy.

Pancyry wykorzystywane są do ochrony systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych S-400, ale również do obrony mobilnych wyrzutni rakiet międzykontentlanych "Topol" i Jars". Jeśli Putin zdecyduje się na użycie swojej najpotężniejszej broni, to na pewno systemy Pancyr-S1 będą osłaniać rakiety z pociskami jądrowymi.