Szacuje się, że mógł być to albo pocisk artyleryjski dużego kalibru, albo jeden z dronów kamikadze, które często można spotkać podczas walk. Na skutek ataku w maszynie najpewniej doszło do wybuchu składowanej w nim amunicji.

M120 Rak - co to za sprzęt?

M120 Rak to samobieżny moździerz kalibru 120 mm, który został zbudowany na podwoziu Rosomaka. Cechą szczególną tego uzbrojenia jest fakt, że pojazd to tak naprawdę system. Modułowy charakter budowy pozwala na dostosowywanie jego poszczególnych elementów. Produkcja M120 Rak rozpoczęła się jeszcze w 2016 roku, natomiast wejście do służby datuje się na 2017 rok.

Podstawowe informacje:

Producent: Huta Stalowa Wola (wieża), Rosomak S.A. (kadłub)

Pełne oznaczenie: SMK 120 (Samobieżny Moździerz Kołowy 120 mm)

Produkcja: od 2016

Wejście do służby: 2017

Wyprodukowana liczba: 82 (do października 2021)

Załoga: 4 osoby

Parametry techniczne:

Długość: 7,8 m

Szerokość: 2,8 m

Wysokość: ~ 3 m

Waga bojowa: 24,5 t

Mobilność:

Napęd: silnik diesla Scania D1 12 56A03PE o mocy 490 KM

Prędkość maksymalna: 100 km\h

Zasięg operacyjny: 500-700 km

Ochrona:

Opancerzenie: STANAG poziom 1, 8 mm stalowego pancerza (możliwość zamontowania dodatkowego pancerza)

Zasłona dymna: 2x poczwórne wyrzutnie granatów dymnych 81 mm

System Obra-3 (Analizuje promieniem laserowym sygnały np. wrogiego pocisku kierowanego i w razie rozpoznania wroga, wyrzuca automatycznie granaty dymne)

Uzbrojenie:

Główne działo: armata moździerza 120 mm

Szybkostrzelność: 6-8 pocisków na minutę

Donośność: 8-15 km (w zależności o pocisku)

Amunicja głównego uzbrojenia: 46 pocisków

Broń dodatkowa: karabin maszynowy UKM-2000C 7,62 mm, 250 sztuk amunicji

Obecnie M120 Rak jest używany przez polskie i ukraińskie siły zbrojne.

Polska broń w Ukrainie

O dotarciu pierwszych egzemplarzy M120 Rak do Ukrainy pisaliśmy dla was jeszcze w grudniu. To wtedy pojawił się filmik świadczący o tym, że maszyny trafiły m.in do 44. samodzielnej brygady zmechanizowanej, która walczy na północ od Kupiańska. Część załogi samobieżnego moździerza wspominała też o szkoleniach przeprowadzanych w Polsce, które miały trwać około 2 tygodni. Dla polskiego moździerza wyjazd do Ukrainy oznaczał chrzest bojowy.

Polska zbrojeniówka produkuje M120 Rak na użytek rodzimego wojska, ale sprzęt ten jest obserwowany również przez inne formacje z zagranicy. Maszyna była prezentowana wielokrotnie na międzynarodowych targach, a fakt, że jest w całości produkowana w Polsce pozwala mieć nadzieje na stworzenie z niego jednego z naszych towarów eksportowych.