Od kilku miesięcy nieprzerywanie największym ogniskiem walk w Ukrainie jest Bachmut i Wuhłedar. Ukraińskich i rosyjskich żołnierzy dzieli tam dystans zaledwie kilkaset metrów. Każdego dnia z jednej i drugiej strony uderzają tam dziesiątki pocisków.

W przypadku Rosjan, w walkach dziennie ginie tam od 500 do nawet 1000 żołnierzy. To dobitnie pokazuje, jak tragiczna panuje tam sytuacja i nic nie wskazuje na to, by wkrótce miało się to zmienić. Obie strony uznają te miasta za strategiczne w swojej kampanii.