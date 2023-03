Ekskluzywna propozycja od Toshiby

Dynabook Portégé X40L to sprzęt, który już przy pierwszym kontakcie daje nam znać, do czego został stworzony. Jego powołaniem jest codzienna praca, która w warunkach biurowych potrafi przybrać różne wymiary — od tworzenia tekstów, przez działania w różnych programach i aplikacjach, na mieszance tego wszystkiego skończywszy. Jest przy okazji dość niepozorny.

Osoba niezaznajomiona z jego podzespołami (i ceną) mogłaby stwierdzić, że jest to ładny, acz zwyczajny sprzęt, dobrze nadający się do edycji dokumentów i przeglądania sieci. Nic bardziej mylnego — już pierwszy kontakt z lekką obudową i delikatnym, acz szalenie przyjemnym materiałem ultrabooka sprawiają, że mamy wrażenie obcowania z czymś znacznie lepszym. Robi się ciekawiej, gdy zajrzymy do “wnętrza".

Zdjęcie Dynabook Portégé X40L / Dynabook / materiały prasowe

Specyfikacja Dynabook Portégé X40L

Procesor: Intel Core i7-1260P (12 rdzeni, 16 wątków, 3.40-4.70 GHz, 18MB cache)

Intel Core i7-1260P (12 rdzeni, 16 wątków, 3.40-4.70 GHz, 18MB cache) Pamięć RAM: 32 GB (LPDDR5, 4800MHz)

32 GB (LPDDR5, 4800MHz) Dysk SSD M.2 PCIe 1000 GB

M.2 PCIe 1000 GB Grafika Intel Iris Xe Graphics

Intel Iris Xe Graphics Zasilacz 65 W z USB-C

65 W z USB-C Ekran 1920 na 1200 pikseli (WUXGA), przekątna 14 cali i jasności 400 nitów

1920 na 1200 pikseli (WUXGA), przekątna 14 cali i jasności 400 nitów Łączność Bluetooth, Wi-Fi 6E i LAN 1GB/s

Nie zabrakło również szeregu złącz. Na obudowie znajdziemy dwa USB 3.2 Gen. 1, 1 port HDMI, 2 USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4), Czytnik kart pamięci microSD, wejście słuchawkowo-mikrofonowe i RJ-45 (LAN).

Porcja codziennej pracy

Producent w swoich opisach dotyczących Dynabook Portégé X40L skupia się właśnie na zaletach sprzętu od Toshiby w codziennej pracy. Na pochwałę zasługuje zestaw mikrofonów, choć niestety gorzej wygląda sytuacja w przypadku kamery. Rozdzielczość na poziomie 1 megapiksela to zdecydowanie za mało, aby obraz cieszył oko. Ot, zwyczajnie jest - pozostawia natomiast wiele do życzenia.

Laptop doskonale słychać. Odpowiednią mocą popisuje się zestaw 4 głośników, które przydadzą się podczas przerwy czy rozrywki. Na pokładzie laptopa zamontowano aż 32GB pamięci operacyjnej, dzięki czemu można bez zgrzytów poruszać się nie tylko między zakładkami roboczymi w przeglądarce czy programach, lecz również oddać się rozrywce w wolnej chwili.

Zdjęcie Dynabook Portégé X40L / Dynabook / materiały prasowe

Oczywiście nie ma tutaj mowy o zabawie w najnowsze propozycje z rynku gier - chociaż cena sprzętu jest wysoka, to nie gwarantuje ona wydajności oczekiwanej przez graczy. Warto pamiętać, że sprzęt ten od początku do końca tworzony był z myślą o zadaniach roboczych. Wskazania z popularnych benchmarków dają jasno do zrozumienia, że po pracy powinniśmy skupić się na treściach wideo lub internetowych - nie zaś na katowaniu podzespołów najnowszymi grami.

Czy to wada? W żadnym wypadku - zadaniem Dynabook Portégé X40L jest ofiarowaniem nam możliwie największego komfortu pracy biurowej (i hybrydowej) - a z tego zadania sprzęt wywiązuje się znakomicie. Nie da się pominąć aspektu jego wagi. Zaledwie kilogram z małym hakiem to wartość godna pozazdroszczenia. Choć często nie musiałem, to i tak decydowałem się na zmianę pomieszczenia czy podróż z tym sprzętem - był zaskakująco lekki i poręczny, a komfort z przenoszenia był większy, niż w przypadku MacBooka czy innych laptopów.

Zestaw zalet i pewne nieścisłości

Podczas poznawania sprzętu spotkałem się z kilkoma opiniami dotyczącymi klawiatury - chociaż te nie były zbyt pochlebne, to moim zdaniem zastosowany uskok klawiszy (jak i sama wielkość tego elementu) był jak najbardziej w porządku. Oczywiście, klawiaturze daleko do wysoce ergonomicznych rozwiązań, lecz nie jest to w tym wypadku duża wada.

Zdjęcie Dynabook Portégé X40L / Dynabook / materiały prasowe

Gorzej wypadł natomiast gładzik. Osobiście z miejsca zdecydowałem się na zewnętrzną mysz, choć doskonale wiem, że w przypadku przenośnego urządzenia nie zawsze mamy taki komfort. Z gładzika korzysta się dość sztywno, traktowałbym go jako zaledwie dodatek, nie zaś codzienne akcesorium w pracy.

Ostatecznie Dynabook Portégé X40L od Toshiby wypada jako bardzo mocny sprzęt, który pozwala na uzyskanie ogromnego komfortu w trakcie codziennych zadań (również w biegu), a do tego zapewnia spory zapas mocy - nie zatnie się nawet w ferworze walki z wieloma programami jednocześnie. Do przełknięcia pozostaje jednak cena - bo to sprzęt z wysokiej półki.